«مایک ایبارا» (Mike Ybarra) – نایب رئیس ایکس‌باکس – پس از ۲۰ سال این شرکت را ترک می‌کند.

شخص ایبارا طی توییتی این خبر را علنی ساخت و از قصد خود برای آغاز ماجرایی دیگر خبر داد. گرچه او چیزی از برنامه‌های آتی‌اش برملا نکرد، اعلام داشت که در آینده‌ای نزدیک جزییات لازم را در این باب مطرح خواهد نمود:

«پس از ۲۰ سال حضور در مایکروسافت، زمان ماجراجویی بعدی من فرارسیده است. دوران بسیار خوبی را در ایکس‌باکس گذراندم و آینده روشن است. از همه اعضای تیم ایکس‌باکس ممنونم، به آنچه با هم بدست آوردیم افتخار می‌کنم، و بهترین‌ها را برای شما آرزو دارم. به زودی اخبار بیشتری از من می‌شنوید (من بسیار هیجان‌زده‌ام).»

«فیل اسپنسر» (Phil Spencer) – رئیس ایکس‌باکس – در پاسخ به این توییت چنین نوشت:

«از کمکهای بیشمارت به مایکروسافت و ایکس‌باکس بسیار تشکر می‌کنم. تو از روز اول بزرگترین یار طرفداران ما بودی، و همواره تلاش کردی تا گیمرها را در مرکز هر آنچه که انجام می‌دادیم قرار دهی. همه ما در تیم ایکس‌باکس بهترینها را برایت آرزو می‌کنیم.»

ایبارا پیش از پیوستن به مایکروسافت در ژوئن ۲۰۰۰، به عنوان مهندس نرم افزار دوران کاری کوتاهی در شرکت HP داشت. پس از پیوستن به مایکروسافت در مدت نسبتا کوتاهی سلسله مراتب اجرایی را طی کرد تا نهایتا بین ژوئن ۲۰۱۱ تا ژوئیه ۲۰۱۴ مدیریت استودیوهای همکار ایکس‌باکس را بر عهده گیرد. او به زودی به بخش مدیریتی شرکت وارد شد، و پیش از اینکه در ژانویه ۲۰۱۷ نایب رئیس ایکس‌باکس شود، مقام نایب رئیسی مدیریت برنامه‌های ایکس‌باکس را بر عهده داشت.

در چند وقت اخبر، رقبای مایکروسافت هم تغییرات قابل توجهی را در درجات بالای اجرایی و مدیریتی خود تجربه کرده‌اند. ابتدای ماه جاری بود که «شان لیدن» (Shawn Layden) تایید کرد که این شرکت را ترک می‌کند. «آتسوشی موریتا» (Atsushi Morita) – رئیس شعبه ژاپن و آسیای سرگرمی‌های تعاملی سونی – هم به دنبال او، خاتمه خدمت خود را اعلام نمود. تا امروز هر دوی این جایگاهها خالی مانده است، گرچه بنا بر گزارشات به نظر می‌رسد که «کازوهیکو تاکدا» (Kazuhiko Takeda) به عنوان مدیر جدید شعبه ژاپن سونی منسوب خواهد شد. «رجی فیزآمه» (Reggie Fils-Aime) – رئیس نینتندوی آمریکا – هم پیش از مراسم E3 امسال بازنشستگی خود را اعلام کرد، گرچه نینتندو سریعا «داگ بوزر» (Doug Bowser) را جانشین او کرد. به هر صورت، هنوز مشخص نیست که چه کسی به جای ایبارا خواهد نشست.

منبع: GameSpot

The post نایب رئیس ایکس‌باکس مایکروسافت را ترک می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala