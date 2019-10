کارگردان بلادبورن: ساخت قسمت دوم تصمیم من نیست

طرفداران مجموعه بازی‌های دارک سولز معمولا از بلادبورن به عنوان یکی از بهترین بازی‌های این سبک و اکثر اوقات از آن به عنوان بهترین قسمت سری سولز یاد می‌کنند؛ طوری که درخواست از سونی و فرام سافتور، استودیوی سازنده‌ی بازی، برای ساخت قسمت دوم بلادبورن موضوعی است که چپ و راست مطرح می‌شود. با این حال، این طور که به نظر می‌رسد، تایید ساخت قسمت دوم بلادبورن به این راحتی‌ها هم نیست.

هیدتاکا میازاکی، کارگردان و خالق مجموعه بازی‌های دارک سولز و بلادبورن، در مصاحبه‌ای به تازگی گفته است که او توانایی تصمیم‌گیری برای ساخت قسمت دوم بلادبورن را ندارد. در پاسخ به این سوال که آیا او دوست دارد چیزی از بلادبورن را تغییر دهد، میازاکی پاسخ داده که او دوست ندارد پس از عرضه‌ی یک بازی، به آن فکر کند. با این حال، میازاکی می‌گوید که بدش نمی‌آمد اگر می‌توانست Chalice Dungeon و بلاد جم‌های بازی را بهبود بخشد.

در ادامه‌ی مصاحبه به میازاکی گفته می‌شود که شاید او بتواند این تغییرات را در دنباله‌ی بلادبورن اعمال کند، و او پاسخ می‌دهد که: «بلادبورن ۲، متاسفانه من مسسول تصمیم‌گیری درباره‌ی آن نیستم.»

احتمالا می‌دانید که بلادبورن نتیجه‌ی همکاری مشترک فرام سافتور و سونی است؛ طوری که نه تنها استودیوی ژاپن سونی هم در توسعه‌ی این بازی نقش داشته، بلکه اساسا حقوق بازی و نام بلادبورن متعلق به سونی است. سونی است که باید برای ساخت بلادبورن ۲ تصمیم بگیرد.

سونی دیگر برنامه‌ای برای شروع یک پروژه‌ی جدید روی پلی‌استیشن ۴ ندارد؛ طوری که چند روز پیش حتی از شروع ساخت بازی بعدی بلوپوینت گیمز برای کنسول پلی‌استیشن ۵ شنیدیم. در نتیجه بدون شک می‌توانیم مطمئن باشیم که خبری از یک بلادبورن ۲ روی پلی‌استیشن ۴ نخواهد بود.

استودیوی بازی‌سازی فرام سافتور و هیدتاکا میازاکی هم فعلا سرگرم ساخت بازی بزرگ بعدی‌شان به اسم Elden Ring هستند؛ طوری که حتی اگر سونی تصمیمی برای ساخت بلادبورن ۲ روی پلی‌استیشن ۵ گرفته باشد، قرار نیست به این زودی‌ها ساخت آن شروع شود.

