بازی The Last of Us Part 2 در زمستان سال جاری منتشر می‌شود و با دارا بودن ویژگی‌های بسیار بیشتری نسبت به Part 1، تجربه‌ای هیجان‌انگیز را در اختیار طرفداران قرار خواهد داد. اما این موضوع تمام ماجرا نخواهد بود و بر اساس توضیحات نیل دراکمن (Neil Druckmann)، کارگردان بازی The Last of Us Part […]

منبع متن: gamefa