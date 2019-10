به تازگی کارگردان بازی The Last of Us Part II در مصاحبه‌ای با بلاگ رسمی PlayStation در مورد منابع الهام داستان این بازی و اینکه چه چیزهایی سبب شکل‌گیری روایت فعلی شده، صحبت کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، دراکمن در این مصاحبه به ملاقات با "اشلی جانسون" (صداپیشه و بازیگر شخصیت الی) و هم‌چنین تاثیر خشونت برروند کاری ناتی‌داگ اشاره کرده است.

"چند سال قبل من با "اشلی جانسون" ملاقات کرده و ایده‌ی داستانی Left Behind را با وی در میان گذاشتم. و به او گفتم که برروی ایده‌ی دیگری نیز کار می‌کنم و درباره آن نیز با "اشلی" صحبت کردیم. بعد از صحبت‌ها وی در رستوران شروع به گریه‌کردن کرد من با خود می‌گفتم که امیدوارم مردم فکر نکنند من کار بدی‌ کرده‌ام که سبب گریه‌ی او شده است. ولی در مجموع تا جایی که به یاد دارم آن ملاقات اولین باری بود که یک ایده‌ی قوی و تثریبا قطعی داشتیم. "

"اینگونه بود که همه چیز شروع شد. پایه و اساس این ایده از همین جا شکل گرفت. بعد از مدتی مطمئنا این ایده را با عده‌ای دیگر نیز به اشتراک می‌گذارید و آن را تبدیل به یک دیدگاه کلی می‌کنید؛ بازی‌های ویدئویی یک رسانه مبتنی بر همکاری هستند و ما نیز همگی به سمت ایده‌ی اصلی جرکت می‌کنیم. "

"دراکمن" هم‌چنین اشاره کرد که در سال 2013 درباره شروع، میانه و پایان داستان نیز برنامه‌هایی داشته است. علاوه این وی گفت که تیم ناتی‌داگ علاقه داشت تا خشونت را تا حد ممکن واقع‌گرایانه به تصویر بکشد. در آخر نیز وی خاطر نشان کرد که برخی از دشمنان با یکدیگر دوست هستند و اگر شما یکی از آن‌ها را بکشید، دوستان وی با خشم و حس انتقام بیشتری به دنبال‌تان خواهند گشت.

"ما می‌خواستیم تا بخش‌هایی کلی داشته باشیم که در آن امکان دیده‌شدن بازیکن، درگیری در مبارزه و فرار بدون اینکه منطقه را کاملا پاکسازی کند،‌ وجود داشته باشد. هم‌چنین می‌خواستیم در بخش‌هایی بازیکنان بتوانند همانند روح بدون دیده‌شدن و لورفتن در محیط جابجا شوند. این موضوع بسیار چالش‌برانگیز و سخت بوده ولی درکل امکان رهاکردن مکان‌ها وجود دارد؛ علاوه بر این، موقعیت‌هایی خاص در بازی وجود دارد که ما می‌خواهیم بازیکنان درگیرشده و حتی کارهایی خاص انجام دهند که سب ناراحتی و تاثیرگذاری برروی آن‌ها می‌شود. ولی این تنها بخشی از داستان بازی و ماجراجوییِ "الی" است.

بازی The Last of Us Part II در تاریخ 21 فوریه (2 اسفند) به صورت انحصاری برروی کنسول PlayStation 4 منتشر خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame