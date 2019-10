از پایان فصل فعلی بزرگترین بازی حال حاضر دنیا یعنی فورت‌نایت خبر داشتیم. می‌دانستیم که قرار است مثل فصل‌های قبل، شاهد اتفاقی دیگر در نقشه‌ی بازی باشیم؛ اتفاقی مثل ارسال یک موشک به فضا یا چیزی شبیه به آن. با این حال، اتفاق دیشب فورت‌نایت، از هر چیزی که تصور آن را می‌کردیم بزرگتر، عجیب‌تر و صد البته زیباتر بود. دیشب در فورت‌نایت شاهد شکل‌گیری یک سیاهچال در نقشه‌ی بازی بودیم؛ سیاهچالی که به طور کلی همه چیز را، اعم از نقشه و هر چیزی که در دنیای فورت‌نایت وجود داشت، به داخل خود بلعید.

در حال حاضر چیزی از فورت‌نایت باقی نمانده است، مگر یک سیاهچال. از دیشب امکان بازی کردن فورت‌نایت وجود ندارد و بازی‌کننده‌ها نه تنها در بازی، بلکه در تمام شبکه‌های اجتماعی رسمی فورت‌نایت با همین سیاهچال روبرو می‌شود. با این حال، این اتفاق در واقع آغازی است برای فصل تازه‌ای از فورت‌نایت، فصلی که طبق آنچه شنیده‌ایم، همه چیز بازی را دگرگون خواهد کرد.

اتفاق دیشب فورت‌نایت که The End نام‌گذاری شده است، در واقع پیش‌درآمدی برای آغاز یک بروزرسانی سرور بود. اساسا به همین دلیل است که امکان بازی کردن فورت‌نایت در حال حاضر و تا زمانی نامشخص وجود ندارد. به نظر می‌رسد که تغییرات بازی بسیار بزرگ خواهند بود که سرورها را برای زمانی طولانی خاموش کرده‌اند.

موضوعی که از آن مطمئن شده‌ایم، نابود شدن نقشه‌ی فعلی فورت‌نایت و جایگزین شدن نقشه‌ای کاملا جدید به جای آن است؛ طوری که از دیشب طرفداران فورت‌نایت در شبکه‌های اجتماعی شروع به خداحافظی با نقشه‌ی بازی کرده‌اند. افراد زیادی، از جمله بازی‌کننده‌ها معروف فورت‌نایت و حتی افراد معروف مثل «ایلان ماسک» در توییتر نسبت به این اتفاق بزرگ عکس‌العمل نشان داده‌اند. ایلان ماسک یکی از توییت‌های قدیمی خود را که در آن نوشته شده بود «ایلان ماسک فورت‌نایت را خرید و آن را حذف کرد» را دوباره بالا آورده و توییت کرده است.

تعداد بازدید کننده‌های رویداد The End فورتنایت به صورت زنده و همزمان، بیش از ۶ میلیون نفر بوده است. از این رقم بیش از ۴ میلیون نفر به صورت همزمان روی یوتیوب و بیش از ۱.۵ میلیون نفر به صورت همزمان روی توییچ مشغول دیدن رویداد The End بوده‌اند؛ رقم‌هایی که در تماشای رویدادها و مسابقه‌های ویدیوگیم سابقه نداشته‌اند.

در حال حاضر تمام طرفداران فورت‌نایت مشغول تماشای یک سیاهچال هستند و نمی‌دانند دقیقا چه زمانی قرار است بازی بازگردد. با این حال، تعدادی از افراد توانسته‌اند با بررسی فایل‌های بازی پیش‌بینی کنند که سرورهای بازی از پایان روز سه شنبه دوباره قرار است بازگردند.

بدون شک رویداد The End فورت‌نایت یکی از جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین اتفاقات حوزه‌ی بازی در چند وقت اخیر است؛ مخصوصا اگر به عنوان یکی از بازی‌کننده‌های فورت‌نایت در آن زمان در بازی حضور داشته و آن را از نزدیک تجربه کرده باشید. اپیک گیمز، شرکت سازنده‌ی بازی، برای پایین آوردن سرورهای بازی و بروزرسانی آن دست به راه اندازی چنین رویداد بزرگ و زیبایی زده است؛ اتفاقی که مطمئنا به زودی آن را فراموش نخواهیم کرد.

مطمئن نیستیم که آیا نقشه‌ی اصلی فورت‌نایت، آن هم با توجه به اینکه کاملا نابوده شده است، به بازی بازمی‌گردد یا نه. ممکن است اپیک گیمز نقشه‌ی قدیمی را به صورت رویدادهای ماهانه و هفتگی یا به عنوان یک انتخاب جداگانه در منوی بازی قرار دهد، ولی واضح است که آینده‌ی فورت‌نایت دیگر روی این نقشه ادامه پیدا نخواهد کرد. بازی‌های رقیب فورت‌نایت مثل PUBG یا Apex Legends در مقایسه نقشه‌های بیشتری در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهند و فورت‌نایت از زمان عرضه، از همین نقشه استفاده کرده است؛ نقشه‌ای که برخی اوقات آن‌قدر محدود بوده که اپیک گیمز مجبور شده برای جای دادن بخش‌های جدید، قسمت‌هایی از نقشه را به صورت دوره‌ای حذف کند.

با تمام این اوصاف، یکی دو روزی را تا اتمام این رویداد فورت‌نایت صبر می‌کنیم و امیدواریم که با مجموعه‌ای از اتفاقات جذاب و تازه در فصل بعدی فورت‌نایت روبرو شویم.

