آمار فروش عناوین Uncharted 4 و The Last of Us منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و بر اساس پستی که تحلیلگر ارشد وبسایت Nikopartners آقای "دنیل احمد" بر روی توئیتر منتشر کرده است، بازی The Last of Us بیش از 20 میلیون نسخه بر روی پلتفرم‌های PS3 و PS4 فروخته است. همچنین، در گزارشی دیگر نیز مشخص شده بود که فروش این عنوان موفق تا ماه ژوئن 2018 به 17 میلیون نسخه رسیده بود. پیام کامل دنیل احمد در این مورد را در زیر مشاهده می‌کنید:

"تا قبل از عرضه‌ی کالکشن Uncharted بر روی PS4، بازی Uncharted 2 بیش از 6 میلیون نسخه بر روی کنسول PS3 فروخته بود.

از آن زمان، شهرت ناتی‌داگ به طرز چشمگیری افزایش یافته و امروز بیش از 16 میلیون نسخه از Uncharted 4 به فروش رسیده است. The Last of Us نیز بیش از 20 میلیون نسخه بر روی پلتفرم‌های PS3 و PS4 فروخته است."

The Last of Us در سال 2013 منتشر شد و با توجه به این گزارش به یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های انحصاری پلتفرم پلی‌استیشن تبدیل شده است. نسخه‌ی بعدی این مجموعه یعنی The Last of Us Part 2 در تاریخ 21 فبریه(جمعه 2 اسفند) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame