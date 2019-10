آنچارتد ۴ توانسته است ۱۶ میلیون نسخه بفروشد

دیروز سالگرد عرضه‌ی ۱۰ سالگی قسمت دوم مجموعه بازی‌های آنچارتد بود. در حالی که استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ، سازنده‌ی این مجموعه بازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف خود مشغول جشن گرفتن این سالگرد بود، آمار و ارقام جدیدی از سوی یکی از تحلیل‌گران صنعت بازی از چگونگی فروش بازی‌های اخیر تاتی داگ شنیدیم.

«دنیل احمد»، از تحلیل‌گران صنعت بازی، با اشاره به سالگرد عرضه‌ی آنچارتد ۲ گفته است که این بازی تا قبل از اینکه روی پلی‌استیشن ۴ بازسازی و عرضه شود، توانسته بود که روی پلی‌استیشن ۳ فروشی بیش از ۶ میلیون نسخه داشته باشد. با این حال، طبق گفته‌ی احمد، آمار دقیق فروش بسته‌ی Uncharted Collection یا فروش جداگانه‌ی آنچارتد ۲ روی پلی‌استیشن ۴ به صورت دیجیتال مشخص نیست.

از طرف دیگر، دنیل احمد به پیشرفت بسیار بزرگ مجموعه بازی‌های آنچارتد اشاره کرده و خبر از فروش ۱۶ میلیون نسخه‌ای بازی آنچارتد ۴ روی پلی‌استیشن ۴ داده است؛ طوری که به خوبی می‌توانیم رشد بسیار بزرگ مجموعه بازی‌های آنچارتد را از زمان شروع محبوبیت‌شان تا زمان اوج آن‌ها ببینیم.

احمد در پیغام خود هم‌چنین از آمار فروش بازی The Last of Us هم صحبت کرد که به لطف عرضه روی دو پلتفرم، از آنچارتد ۴ جلو زده است. بازی The Last of Us طبق گفته‌ی او بیش از ۲۰ میلیون نسخه مجموعا روی پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ بفروشد.

این آمار و آرقام بیش از هر چیز به موفقیت بسیار زیاد استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ و بازی‌های آن‌ها اشاره دارد؛ موضوعی که انتظار داریم به زودی با عرضه‌ی بازی بعدی آن‌ها یعنی قسمت دوم بازی The Last of Us Part II تکرار شود.

شایعاتی نه چندان به درد بخور هم‌چنین چند ماه پیش گفتند که استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ مشغول ایده پردازی برای ساخت یک بازی اکشن اول شخص با سبک و سیاق استیم‌پانک برای کنسول پلی‌استیشن ۵ است.

بازی The Last of Us Part II قرار است در روز ۲۰ فوریه سال جاری میلادی (۳ اسفند ۱۳۹۸) به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

