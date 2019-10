حجم نسخه Xbox One عنوان The Outer Worlds مشخص شد

زمان زیادی تا عرضه The Outer Worlds باقی نمانده است و حدودا دو هفته دیگر این عنوان منتشر خواهد شد. در این بازی که در سبک نقش آفرینی جریان دارد باید مراقب تصمیماتی که در بازی می‌گیرید، باشید و عواقب مربوط به هر یک از تصمیات خود را نیز بر عهده بگیرید. همچنین به نظر می‌رسد که محتویات زیادی در درون بازی وجود دارد و طبق گفته‌ی توسعه دهندگان، بنا به نحوه‌ی پیشروی شما در بازی و انتخاب‌هایتان، این عنوان حدود 15 الی 40 ساعت گیم پلی خواهد داشت. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت GamingBolt، حال اما به تازگی و در جریان جدیدترین اخبار منتشر شده از این بازی، حجم نسخه Xbox One عنوان The Outer Worlds اعلام شد.

طبق اطلاعات منتشر شده، این بازی برای اجرا بر روی کنسول Xbox One نیاز به حدودا 37 گیگابایت فضا یا به طور دقیقتر 36.78 گیگابایت فضای خالی نیاز دارد. احتمالا هم دو نسخه دیگر بازی نیز حجمی مشابه با همین نسخه خواهند داشت و فقط شاید نسخه Switch بازی حجمی به مراتب کمتر از این داشته باشد. همچنین تا پیش از این نیز تایید شده بود که این عنوان از رزولوشن 4K بر روی Xbox One X پشتیبانی می‌کند. The Outer Worlds در تاریخ 3 آبان ماه برای PC، PS4 و Xbox One و مدتی بعد هم برای Switch عرضه خواهد شد. همچنین بازیکنان PC و Xbox قادر خواهند بود بوسیله Game Pass بازی را بطور رایگان در زمان عرضه تجربه کنند.

