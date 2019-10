یکی از مسوولان استودیوی بازی‌سازی سی‌دی پراجکت رد، سازنده‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷، به تازگی از احتمال عرضه‌ی این بازی روی کنسول هیبریدی نینتندو صحبت کرده است. این طور که به نظر می‌رسد، امکان عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ روی سوییچ وجود نخواهد داشت.

با این حال، پیش از اینکه بخواهیم نگاهی به چگونگی عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ روی سوییچ بیاندازیم و این موضوع را به طور کلی رد کنیم، بد نیست به ویچر ۳ و نسخه‌ی سوییچ آن اشاره کنیم. یک سالی بود که شایعات مختلفی از عرضه‌ی بازی قبلی سی‌دی پراجکت یعنی ویچر ۳ روی کنسول نینتندو سوییچ می‌گفتند و اکثر افراد این موضوع را به طور کلی غیرممکن عنوان می‌کردند.

چند ماه پیش بود که شاهد رونمایی نسخه‌ی سوییچ بازی The Witcher 3: Wild Hunt بودیم؛ نسخه‌ای از این بازی که توسط شرکت Saber Interactive برای سوییچ ساخته شده و تمام و کمال شبیه به نسخه‌ی اصلی است. در واقع نسخه‌ی سوییچ بازی ویچر ۳ به غیر از گرافیک پایین‌تر، هیچ تفاوتی با نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان ندارد. نوع نورپردازی بازی، محیط‌ها، تعداد افراد داخل شهر و اساسا همه چیز نسخه‌ی سوییچ بازی ویچر ۳ در مقایسه با نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان یکسان است.

حتی دو کنسول سونی و مایکروسافت هم توانایی اجرای ویچر ۳ را در همه حال با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه نداشتند، ولی می‌بینینم که قرار است تا یکی دو روز دیگر این بازی روی کنسول نینتندو سوییچ عرضه شود.

در نتیجه این سوال در ذهن‌مان به وجود آمده است که آیا می‌توان سایبرپانک ۲۰۷۷ را هم روی نینتندو سوییچ اجرا کرد؟ «جان مامای»، مدیر شعبه‌ی کراکف استودیوی بازی‌سازی سی‌دی پراجکت، در مصاحبه‌ای با گیم‌اسپات به این سوال پاسخ داده است.

او گفته است: «چه کسی فکر می‌کرد که می‌توان یک بازی مثل ویچر ۳ را روی سوییچ اجرا کرد؟ پس مطمئن نیستیم. فعلا تصمیم نگرفته‌ایم که آن را روی سوییچ عرضه کنیم. البته اگر بتوانیم. احتمالا نمی‌توانیم.»

با این حال، عرضه‌ی ویچر ۳ روی سوییچ به افزایش دانش استودیوی سی‌دی پرداجکت نسبت به این کنسول کمک کرده است. «پیوتر چرازنوفکسی»، تهیه کننده‌ی نسخه‌ی سوییچ ویچر ۳، در مصاحبه‌ای اخیرا گفته بود که ساخت این نسخه در فهم سخت‌افزار و پلتفرم سوییچ بسیار موثر بوده و این موضوع به دانش کلی استودیو کمک بسیار بزرگی کرده است و این موضوع ممکن است روی تصمیم‌ها و برنامه‌های آینده‌ی سی‌دی پراجکت تاثیر بگذارد.

بازی The Witcher 3: Wild Hunt قرار است در روز ۱۵ اکتبر روی نینتندو سوییچ عرضه شود.

بازی بزرگ بعدی سی‌دی پرداجکت یعنی سایبرپانک ۲۰۷۷ (Cyberpunk 2077) هم برای عرضه در روز ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی برنامه ریزی شده است.

