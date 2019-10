چند ماهی از عرضه‌ی آخرین قسمت مجموعه بازی‌های متال گیر یعنی «فانتوم پین» گذشته بود که متوجه شدیم شایعات حول درگیری‌های کارگردان این بازی و شرکت تهیه کننده‌ی آن همگی صحت داشتند. هیدئو کوجیما در دسامبر سال ۲۰۱۵ خبر داد که نه تنها از کونامی جدا شده، بلکه قصد دارد استودیویی مستقل به اسم «کوجیما پروداکشز» برای خود تاسیس کند. کوجیما در آن زمان گفت که اولین بازی استودیوی جدید او با همکاری سونی ساخته خواهد شد. شاید در ظاهر همه چیز ساده و راحت در نظر برسد، ولی در واقع کوجیما چالش‌های متعددی را در این دوره‌ی زمانی مقابل خود دیده است. موانعی که به لطف شهرت و سابقه‌ی او، توانسته است از آن‌ها عبور کند.

هیدئو کوجیما به تازگی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه‌ی ژاپنی فامیتسو داشته و در پایان آن، کمی از سختی‌ها و چالش‌هایی که تاسیس یک استودیوی جدید برای او به همراه داشته، صحبت کرده است.

کوجیما در مصاحبه‌ی خود می‌گوید: «سه سال و نه ماه پیش بود که تصمیم گرفتم مستقل کار کنم. در آن زمان ۵۳ سال داشتم. معمولا در این سن باید بازنشسته شوید. افراد خانواده‌ام هم کاملا مخالف این تصمیم من برای تاسیس یک استودیوی جدید بودند. من یک مرد میانسال ۵۳ ساله بودم و نه پول داشتم و نه هیچ چیز دیگری. فقط من بودم و ایده‌ی ساخت یک بازی محیط باز.»

هیدئو کوجیما ادامه می‌دهد و می‌گوید که برخی به من و اینکه بازی خوب از آب در بیاید، شک داشتند: «موضوع این است که حتی یک بازی‌ساز معروف هم وجود ندارد که پس از شروع کار مستقل، موفق شده باشد.»

حرف کوجیما کم و بیش صحیح است؛ طوری که بازی‌سازهای بزرگ زیادی را می‌شناسیم که از استودیوهای قدیمی و شرکت‌های بزرگ خارج شده‌اند و کار خود را به صورت مستقل ادامه داده‌اند، ولی نتوانسته‌اند موفقیت قدیم که هیچ، حتی مقداری موفقیت کسب کنند.

زمانی که کوجیما از شرکت کونامی خارج شد، خوشبختانه جو بسیار مثبتی نسبت به او شکل گرفته بود؛ دیدی که مطمئنا قبل از لغو ساخت بازی PT و اتفاقات ساخت فانتوم پین نسبت به او وجود نداشت. همه می‌دانستند که کونامی چه رفتاری با کوجیما و تیم او داشت و همه‌ی افراد منتظر بودند تا بازگشت و موفقیت دوباره‌ی کوجیما را ببینند.

با این حال، تاسیس یک استودیوی جدید برای کوجیما اصلا راحت نبوده است؛ مخصوصا آن هم در ژاپن که هر چیز ساده‌ای می‌تواند بارها پیچیده‌تر و سخت‌تر شود.

کوجیما ادامه می‌دهد: «حتی وقتی به بانک رفتم، به من وام ندادند. گفتند که ما می‌دانیم تو مشهور هستی، ولی نتیجه‌ای قابل مشاهده برای ارایه نداری. ژاپن چنین کشوری است.»

وام گرفتن در ژاپن کار ساده‌ای نیست، مخصوصا اگر کارمند یک شرکت بزرگ نباشید که بتواند حمایت و پشتیبانی‌تان کند. کوجیما تصمیم داشت به صورت مستقل کار کند و پیدا کردن بودجه برای تاسیس یک استودیو، گرفتن یک دفتر کار و استخدام کارمند برای او از آنچه تصور می‌کنید بسیار سخت‌تر بوده است. نه تنها هزینه و زمان ساخت بازی‌های متال گیر بسیار بالا بوده، بارها بیشتر از دیگر بازی‌های ژاپنی، بلکه این مجموعه بازی‌ها در ژاپن محبوبیت جهانی‌شان را ندارند. با در نظر گرفتن تمام این‌ها می‌توانید متوجه شوید که چرا بانک‌ها حاضر نبوده‌اند به کوجیما وام بدهند.

خالق مجموعه بازی‌های متال گیر ادامه می‌دهد: «به صورت ناگاهی به یکی از کارمندان بزرگترین بانک ژاپن برخورد کردم که طرفدار بازی‌های من بود و من توانست وام بگیرم.»

کوجیما در این مصاحبه می‌گوید که او معتقد است باید اعتماد خانواده‌ی کارمندان خود را نسبت به محل کارشان جذب کند و به همین دلیل، حتما برنامه داشت تا یک دفتر بسیار خوب برای استودیو تهیه کند. کوجیما می‌گوید که در این صورت، خانواده‌ی کارمندان او و همسران‌شان بیشتر به موفقیت این شرکت جدید اطمینان پیدا می‌کردند و از نگرانی‌شان کاسته می‌شد.

با این حال، کوجیما می‌گوید که وقتی یک ساختمان خوب پیدا می‌کرد، از او می‌پرسیدند که شرکت «کوجیما پروداکشنز» اساسا چیست؟ کوجیما در ژاپن بسیار محبوب و مشهور است، ولی نه به اندازه‌ی کسی مثل «هایاو میازاکی»، به همین دلیل هم بسیاری از صاحب‌خانه‌ها نه او را می‌شناختند و نه با کارهای کوجیما پروداکشنز قدیم آشنا بودند.

این بار هم شانس به کمک کوجیما آمده است. او می‌گوید که یک طرفدار دیگر توانست به او در پیدا کردن دفتر فعلی استودیوی کوجیما پروداکشنز کمک کند.

فعالیت مستقل در ژاپن و راه اندازی یک شرکت جدید، نیازمند سرمایه‌های زیادی است و اکثر افراد هم به گرفتن وام روی می‌آورند؛ موضوعی که چالش‌های خودش را به همراه دارد. هیدئو کوجیما هم که ۳۰ سال در کونامی فعالیت کرده بود، با این سختی‌ها غریبه بود. با این حال، او می‌گوید که در تاسیس استودیوی جدیدش کوتاه نیامد. کوجیما هرگز فراموش نمی‌کند که یکی از دلایل رسیدن به موقعیت فعلی‌اش، فعالیت او در کونامی است.

او می‌گوید: «اینکه در حال حاضر چه کسی هستم و در کجا قرار دادرم، به خاطر سابقه‌ی سی ساله‌ی من در کونامی است. من از کونامی سپاسگذار هستم و رابطه‌ای که داشتیم را فراموش نمی‌کنم.»

حتی اگر کوجیما هم کونامی را بخشیده باشد، مطمئنا ما هرگز فشارهایی که این شرکت روی کوجیما وارد کرد را فراموش نخواهیم کرد.

گرفتن وام و پیدا کردن دفتر و تاسیس یک استودیوی جدید، تنها اولین قدم و چالش‌های کوجیما در رسیدن به موقعیت فعلی او بوده‌اند. جذب مجموعه‌ای از نیروهای تازه، پیدا کردن ابزارها و تکنولوژی‌های مختلف برای بازی جدیدش، همکاری با مجموعه‌ای از بازیگران تراز اول و تمام این‌ها، موضوع‌هایی هستند که بدون شک چالش‌های بزرگی را برای کوجیما به همراه داشته‌اند؛ خود طراحی بازی و نوشتن فیلم‌نامه و ساخت بخش‌های مختلف آن به کنار.

نتیجه‌ی تمام این تلاش‌های کوجیما، تا کمتر از یک ماه دیگر عرضه خواهد شد. بازی Death Stranding برای عرضه در روز ۸ نوامبر سال جاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ برنامه ریزی شده است.

