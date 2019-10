اگرچه در ماه‌های اخیر شایعات زیادی در رابطه با PS5 و Xbox Scarlett به گوشمان رسیده است اما هنوز نمی‎‌دانیم از نظر کیفیت گرافیکی و بصری شاهد چه پیشرفت‌هایی خواهیم بود. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، صحبت‌های تازه یک منبع داخلی به این نکته اشاره می‌کند که پیشرفت‌ها فراتر از چیزی می‌باشد که بازیکنان انتظار دارند و کیفیت گرافیکی حتی فراتر از بهترین‌های این نسل خواهد بود.

بر اساس گزارش جدیدی که از سوی ویراستار سابق مجله GameFan در ResetEra منتشر شده است، او یک دموی تکنیکی از عنوانی چند پلتفرمی نسل بعدی مشاهده کرده که جزئیات خارق‌العاده‌ای داشته است. طبق گفته‌های او، این دمو که به هیچ عنوان پولیش نشده بود، از نظر نورپردازی،عظمت نقشه و پیشرفت‌های داینامیکی(پویایی) عملکرد بهتری نسبت به عناوینی مانند The Last of Us Part II و Red Dead Redemption 2 داشته است.

نکات زیر را این ویراستار شخصاََ در مورد دموی تکنیکی اعلام کرده است:

"با توجه به دمو، این بهترین گرافیک Real-Time‌‍ی بود که در عمرم دیده‌ام. همچنین واقعاََ عنوانی قابل بازی بود، نه صرفاََ یک تریلر سینمایی. ما شاهد یک دموی تکنیکی به شدت پولیش شده Unreal Engine 4 که در gdc به نمایش در می‌آید نبودیم. برای این که واضح‌تر موضوع را درک کنید باید بگویم که از نظر مقیاس،نورپردازی و پویایی محیط، عناوینی مانند RDR 2 و TLOU 2 حتی نزدیک این دمو هم نمی‌شوند و گویا اصلا در یک دوره زمانی قرار ندارند. چیزی شبیه به Killzone: Shadowfall در اوایل این نسل بود که واقعاََ همه را شگفت زده کرده بود. البته از آنجایی که این بازی و دموی تکنیکی در مراحل اولیه ساخت قرار داشت، فریم ریت بر روی 25 تا 30 قفل بود اما به طور حتم باعث شگفتی من شده بود."

همچنین به نظر می‌رسد سایه‌ها نیز در این دموی تکنیکی خارق‌العاده بودند و در سطح تازه‌ای قرار داشتند:

"مورد جذاب دیگر، کیفیت سایه‌ها بود. یک سری بوته یک متری در دمو وجود داشت که سایه‌های آن به بهترین شکل ممکن قابل رویت بود، به شکلی که باد در تغییر شکل سایه‌ها نیز اثرگذار بود. من در مورد بوته‌هایی حرف میزنم که 75 تا 100 شاخه داشتند و بیش از 100 برگ داشت و جدا از این که تمامی این شاخه و برگ‌ها با کیفیت بالا متمایز بودند بلکه سایه‌‌های آن‌ها نیز به بهترین شکل قابل رویت بود و این فقط یک بوته تصادفی در کل دمو به حساب می‌آید. این دمو بر روی سخت‌افزاری با معماری Navi اجرا شده بود که PS5 نیز از آن بهره می‌برد."

PS5 در سال آینده به صورت جهانی عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame