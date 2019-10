پس از نزدیک به دو روز تماشای یک سیاهچال، فورت‌نایت بالاخره بازگشته است. آپدیت جدید فورت‌نایت از چند ساعت پیش منتشر شده و قابل دانلود است. این آپدیت روی پلی‌استیشن ۹ گیگابایت و روی کامپیوتر ۱۶ گیگابایت است و بازی را به فصل کاملا جدیدی می‌برد؛ فصلی که بی‌شباهت به یک فورت‌نایت ۲ نیست.

چه اهل بازی کردن فورت‌نایت باشید چه نه، احتمالا درباره‌ی اتفاق بزرگ پایان فصل قبل فورت‌نایت شنیده‌ید؛ اتفاقی که طی آن یک سیاهچال تمام نقشه‌ی فورت‌نایت را به داخل بلعید. نزدیک به دو روز دسترسی به فورت‌نایت ممکن نبود و بازی‌کننده‌ها تنها چیزی که مقابل خود می‌دیدند، همان سیاهچالی بود که تمام بازی را به داخل خود کشید. با این حال، همانطور که انتظار داشتیم، فورت‌نایت با نقشه‌ای جدید بازگشته است، ولی یک نقشه‌ی متفاوت، تنها تفاوت و پیشرفت فصل تازه‌ی فورت‌نایت که Fortnite Chapter 2 نام‌گذاری شده، نیست.

از نقشه‌ی جدید شروع کنیم. نقشه‌ی فصل جدید فورت‌نایت بسیار کوهستانی‌تر از نقشه‌ی قبل طراحی شده و به نسبت، مناطق شهری آن کمتر شده‌اند. با این حال، نقشه پر از مناطق جدید و جذاب است؛ مثل یک جنگل بزرگ و یک نیروگاه برق یا حتی یک فانوس دریایی.

نقشه‌ی بازی با جریان‌های آب به دو بخش تقسیم شده است که بازی‌کننده‌ها می‌توانند با استفاده از مکانیک‌های جدید بازی، از آن عبور یا در آن حرکت کنند. قایق‌ها یکی از وسایل نقلیه‌ی جدید فورت‌نایت هستند. بازی‌کننده‌ها می‌توانند در آب شنا هم کنند یا حتی در آب ماهی بگیرند؛ موضوعی که ظاهرا اپیک گیمز می‌خواهد از آن به عنوان یکی از چالش‌های جدید بازی استفاده کند. یعنی تعدادی از چالش‌های روزانه‌ی شما برای مثال، گرفتن ماهی‌های مختلف است.

اپیک گیمز کم و بیش در فصل‌های اخیر فورت‌نایت تلاش کرد تا چالش‌های بازی (Challenges) را جذاب‌تر و سرگرم‌کننده‌تر کند و این روند در فصل تازه‌ی فورت‌نایت هم ادامه پیدا کرده است. بازی‌کننده‌ها می‌توانند برای پیشرفت تراز Battle Pass خود چالش‌های مختلفی را انجام دهند. با باز کردن صندوق‌های مختلف، کشتن دیگر بازی‌کننده‌ها و کارهای دیگر هم کارت‌هایی پر می‌شوند که نهایتا منجر به گرفتن یک مدال می‌شوند و امتیاز تجربه را بالا می‌برند.

طبق گفته‌ی اپیک گیمز، برای این فصل جدید تلاش کرده‌اند تا بازی کارهای خسته کننده و تکراری کمتری داشته باشد و در همه حال سرگرم کننده بودن خود را حفظ کند.

مثل همیشه یک Battle Pass هم برای خرید موجود است که به دارندگان آن اجازه می‌دهد بیش از ۱۰۰ آیتم مختلف را آنلاک کنند.

هر فصل جدید فورت‌نایت با خود مجموعه‌ای جدید از اسکین‌ها و ایموت‌ها و تفنگ‌ها را به همراه داشته و این فصل جدید حتی بیش از گذشته محتوای جدید در خود دارد. می‌توانید تعداد زیادی از این آیتم‌های جدید را در تریلری که اپیک از Fortnite Chapter 2 ساخته ببینید. چند شات‌گان جدید و یک تفنگ دوربین‌دار به بازی اضافه شده و یک بازوکا جدید هم در بازی است که به افراد اجازه می‌دهد با شلیک، خط سلامتی هم‌تیمی‌های خود را پر کنند.

قابلیت جدید دیگری هم این امکان را فراهم کرده است تا هم‌تیمی‌های خود را که افتاده‌اند، بلند کرد و به مکان دیگری برد. امکان ارتقای تفنگ‌ها با استفاده از منابع جمع شده هم یکی دیگر از قابلیت‌های جدید بازی است. در نقشه‌ی بازی هم‌چنین بشکه‌های منفجر شونده و مخزن بنزین هم قرار داده شده‌اند که با شلیک منفجر می‌شوند. بازی‌کننده‌ها در Fortnite Chapter 2 حتی می‌توانند در سطل‌های زباله یا کپه کاه قایم شوند.

امکان بازی کردن به صورت Solo و Duo و Squad سر جای خود باقی است، ولی حالت جدید Trios هم به بازی اضافه شده که به درد کسانی می‌خورد که تیم‌شان یک نفر چهارم کم دارد.

در ادامه تریلر شروع Fortnite Chapter 2 و تریلر Battle Pass این فصل را برای‌تان قرار داده‌ایم.

تریلر Fortnite Chapter 2:

تریلر Battle Pass:

