شرکت «یوبی‌سافت» از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که قصد دارد تعداد اپراتورهای بازی Rainbow Six Siege را به صد نفر برساند. با این حال، خیلی از هواداران با نزدیک شدن به نسل جدید کنسول‌ها گمان می‌کردند که یوبی‌سافت بیخیال این موضوع می‌شود و تمرکز خود را روی ساخت آثار جدید می‌گذارد. حال به‌تازگی شرکت یوبی‌سافت باری دیگر تایید کرد که همچنان تصمیم خود را فراموش نکرده و فعلا برنامه‌ای برای ساخت Siege 2 روی ایکس‌باکس و پلی‌استیشن بعدی ندارد.

«الکساندر رمی» مدیر برند بازی در مصاحبه‌ای گفت: «ما یک دنباله یا هر چیزی شبیه به آن را نمی‌خواهیم. چون دوست نداریم کاربران خود را بین پلتفرم‌های مختلف پخش و آن‌‌ها را جدا کنیم. در بهترین حالت می‌خواهیم تمامی بازی‌کنندگان روی هر پلتفرمی بتوانند با یکدیگر بازی کنند. ما با چنین ذهنیت و روحیه‌ای به نسل بعدی کنسول‌ها می‌رویم.»

با توجه به این صحبت‌ها می‌توان برداشت کرد که یوبی‌سافت قصد دارد فعلا همین بازی را برای سالیان آینده پشتیبانی کند و قابلیت کراس‌پلی را به آن اضافه کند؛ با افزودن چنین قابلیتی کاربران پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان و کامپیوتر می‌توانند با یکدیگر بازی را تجربه کنند.

رمی در ادامه افزود: «قدرت هر بازی چندنفره‌ای به تعداد کاربران او است. بنابراین باور دارم که ما باید تمام تلاش خود را بکنیم که زمان انتشار کنسول‌های نسل بعد آن‌ها همانند تقابل قدرتمندترین کامپیوترها باشند.»

رمی در آخر اشاره کرد که هدف یوبی‌سافت برای راه‌اندازی قابلیت کراس‌پلی در بازی Siege هنوز راه زیادی در پیش دارد و احتمالا به این زودی‌ها شاهد آن نخواهیم بود. با این حال، امروزه می‌توان ویژگی کراس‌پلی را در بازی‌های زیادی مثل راکت‌لیگ، فورت‌نایت و حتی بازی Call of Duty: Modern Warfare مشاهده کرد؛ قابلیتی که اجازه می‌دهد فارغ از پلتفرمی که استفاده می‌کنید، با دوستان خود به تجربه بازی‌ها بنشینید.

فصل جدید بازی Rainbow Six Siege به‌زودی با نام Operation Phantom Sight برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترها منتشر می‌شود. در فصل جدید بازی طراحی نقشه Kafe Dostoyevsky به‌صورت کامل تغییر می‌کند و دو اپراتور جدید با نام‌های Nokk و Warden به بازی اضافه می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که تاریخ انتشار فصل جدید بازی طی یکی دو هفته آینده مشخص شود.

منبع: گیم‌اسپات

The post قسمت جدید رینبو سیکس فعلا ساخته نمی‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala