اپل فروش کنترلر رسمی ایکس‌باکس وان را، هم از طریق وبسایت، و هم فروشگاههای فیزیکی خود، آغاز کرد.

اولین بار نشریه «ورج» (The Verge) بود که متوجه قرارگیری این کنترلر در فهرست فروش اپل شد. ظاهرا تصمیم اپل بر این قرار گرفته است که امکان پشتیبانی از کنترلرهای ایکس‌باکس و پلی‌استیشن را روی دستگاههای مختلفش فراهم آورد.

کنترلر بیسیم ایکس‌باکس وان – که ۶۰ دلار قیمت گذاری شده – هم در فروشگاه آنلاین، و هم فروشگاههای فیزیکی اپل ظاهر شده است. البته هنوز خبری از کنترلر «دوال‌شاکر ۴» سونی نیست، ولی با توجه به اینکه همه دستگاههای اپل، از جمله آیفون، آیپد، اپل تی‌وی، و کامپیوترهای مک‌اینتاش از این کنترلر پشتیبانی می‌کنند، احتمالا به زودی آن را هم در فروشگاههای اپل خواهیم دید.

معرفی این کنترلرهای آشنا بی‌شک با راه اندازی اخیر سرویس «اپل آرکید» (Apple Arcade) در ارتباط است. سرویسی اشتراکی که به ازای هزینه‌ای ماهانه، به مشترکان اجازه دسترسی به بیش از ۱۰۰ بازی رده بالا را می‌دهد؛ بازی‌هایی که بسیاری از آنها از این کنترلرها پشتیبانی می‌کنند، و روی همه دستگاههای تولید اپل – از گوشیهای موبایل گرفته تا Set-up box اپل – اجرا می‌شوند.

البته این امکان هم وجود دارد که این حرکتی رندانه از سوی مایکروسافت باشد. این شرکت که در حال راه اندازی سرویس استریم بازی اختصاصی خود تحت عنوان «پروژه اکس‌کلاد» (Project xCloud) است، امید دارد که این سرویس را علاوه بر کامپیوترهای شخصی و کنسولهای ایکس‌باکس، روی سایر دستگاهها هم عرضه نماید. علاوه بر آن، «فیل اسپنسر» (Phil Spencer) – رئیس ایکس‌باکس – اشاره کرده است که قصد دارد سرویس اشتراک بازیِ ایکس‌باکس گیم‌پس را روی همه دستگاههای ممکن عرضه کند.

