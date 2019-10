به زودی از کنسول پلی‌استیشن ۵، رسما رونمایی خواهد شد و همان‌طور که مطلع هستید، بازی‌های کنسول پلی‌استیشن ۴، برروی آن قابل بازی خواهد بود. با این تفاسیر، بازی The Last of Us Part 2 نیز برروی آن در دسترس قرار خواهد گرفت و دارای بخش چندنفره نخواهد بود. اما شایعاتی منتشر شده است که […]

منبع متن: gamefa