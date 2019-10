طی دو هفته اخیر، «مت سالسامندی» (Matt Salsamendi) و «جیمز بوهم» (James J. Boehm) – بنیانگذاران «میکسر» (Mixer) – مایکروسافت را ترک کردند؛ درست در زمانیکه این سرویس استریم در حال تجربه برخی از بزرگترین تغییرات تاریخ خود است.

بوهم در دوم اکتبر، و سالسامندی هم در تاریخ دهم اکتبر مایکروسافت و میکسر را ترک کردند. در ژانویه ۲۰۱۶، ایندو نفر سرویس میکسر – که سابق بر این «بیم» (Beam) نامیده می‌شد – را پایه گذارند. مایکروسافت در آگوست ۲۰۱۶ این شرکت را تصاحب کرد و سال بعد نام آنرا به میکسر تغییر داد.

گرچه بوهم سخنی از برنامه‌های آینده خود به میان نیاورد، سالسامندی از پست خود در توییتر استفاده کرد تا از ماجراهای آتی خود پرده بردارد – لیزر. او در این پست چنین نوشت:

«تا جاییکه به یاد می‌آورم، مجذوب ایده استفاده از نور جهت نمایش دیداری موسیقی بوده‌ام. رویای من در کودکی استفاده از نور در فستیوال‌ها و تورهای EDM بود، و حالا می‌خواهم علاقه خود را جدیتر دنبال نمایم.»

خروج ایندو نفر زمانی رخ می‌دهد که میکسر نسبت به گذشته سر و صدای بیشتری در صنعت بازی به راه انداخته است. این سرویس استریم – بواسطه مایکروسافت – به دنبال یوتیوبِ گوگل و توییچِ آمازون، به سومین سرویس مهم حوزه استریم بدل شده است؛ و علاوه بر آن، شروع به همکاری با استریمرهای محبوبی چون «نینجا» (Tyler “Ninja” Belvins) کرده است. در واقع پس از اعلام همکاری با نینجا بود که میکسر از یک سرویس استریم نسبتا ناشناخته، به یکی از پلتفرم‌های پرمخاطب بدل گشت. ماه آگوست بود که نینجا اعلام کرد که توییچ را به مقصد میکسر ترک می‌کند، تا از این به بعد بصورت انحصاری روی این سرویس استریم نماید.

سالسامندی و بوهم تنها نامهای آشنایی نیستند که ماکروسافت را ترک می‌کنند. «مایک ایبارا» (Mike Ybarra) – یکی از مدیران اجرایی باسابقه مایکروسافت – هم پس از ۲۰ سال کار در بخشهای مختلف، این شرکت را ترک خواهد گفت.

