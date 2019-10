طبق معمول شرکت سونی فهرست پردانلودترین بازی‌های شبکه پلی‌استیشن را طی ماه گذشته منتشر کرد. در فهرست این ماه آثار قدیمی و البته بسیار جدیدی به چشم می‌خورد. بازی‌های جدید مثل NHL 20 و FIFA 20 و Final Fantasy VIII Remastered توانستند عملکرد خوبی داشته باشند. از طرفی دیگر بازی‌های ثابت این فهرست هم مثل Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ، Minecraft ، Grand Theft Auto V و Marvel’s Spider-Man موفق شدند به عملکرد رضایت‌بخش خود ادامه دهند. گفتنی است که بازی NBA 2K20 با وجود انتقادات فراوان بازی‌کنندگان نسبت به پرداخت‌های درون برنامه‌ای آن، توانست رتبه اول جدول را تصاحب کند.

علاوه بر این، دو بازی جدید GreedFall و Code Vein هم با اینکه امتیازات چندان خوبی دریافت نکردند، توانستند نام خود را در جدول جای دهند. در رتبه دوم این فهرست بازی Borderlands 3 قرار گرفته که این روزها تقریبا تمامی هواداران بازی‌های چندنفره را به سوی خود جذب کرده است. نکته جالب ماجرا اینجاست که جدیدترین ساخته استودیوی «رمدی» یعنی Control جایی در این لیست ندارد. طبق اخباری که مدتی قبل منتشر شد، بازی از نظر فروش اصلا خوب کار نکرده و پایین‌تر از سطح انتظارات ظاهر شده است.

در ادامه می‌توانید فهرست بیشترین بازی‌های دانلود شده شبکه پلی‌استیشن در ماه سپتامبر را ببینید:

NBA 2K20 Borderlands 3 EA Sports FIFA 20 Minecraft: PlayStation 4 Edition Madden NFL 20 Final Fantasy VIII Remastered EA Sports NHL 20 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Grand Theft Auto V EA Sports UFC 3 eFootball PES 2020 GreedFall Code Vein Red Dead Redemption 2 Castle Crashers Remastered The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Star Wars Battlefront II Remnant: From the Ashes Marvel’s Spider-Man Wreckfest

فهرست بیش‌ترین بازی‌های دانلود شده هدست واقعیت‌مجازی پلی‌استیشن در ماه سپتامبر:

Beat Saber Superhot VR Job Simulator Blood & Truth Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted Vacation Simulator A. Noire: The VR Case Files Creed: Rise to Glory Drunkn Bar Fight Just In Time Incorporated

در فهرست بازی‌های پلی‌استیشن وی‌آر نکته قابل توجهی وجود ندارد. با این حال، جالب است بدانید که بازی L.A. Noire: The VR Case Files با اینکه در اواخر ماه سپتامبر روانه بازار شد، توانست در جدول بالا قرار بگیرد.

منبع متن: digikala