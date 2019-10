شرکت یوبی‌سافت (UbiSoft) امروز ویدئوی جدیدی را با هدف معرفی بسته‌ی الحاقی و به‌روزرسان جدید بازی The Division 2 منتشر کرده است. جدیدترین بسته‌ی الحاقی بازی Tom Clancy’s The Division 2 امروز در دسترس کاربرانی که Year One Pass بازی را خریداری کرده بودند، قرار می‌گیرد. دومین بسته‌ی الحاقی بزرگ بازی که Pentagon: The Last […]

منبع متن: gamefa