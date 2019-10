بازی Destiny 2 از زمان عرضه‌ی بسته‌الحاقی Shadowkeep تغییرات قابل‌توجهی را به خود دیده است؛ از جمله رایگان شدن این بازی با عرضه‌ی Destiny 2: New Light و شروع فصل جدید Season of the Undying. حالا به نظر می‌رسد که ما قرار است که شاهد بازگشت The Haunted Forest از رویداد Festival of the Lost […]

منبع متن: gamefa