شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) تاریخ انتشار بازی Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition را اعلام کرد. این نسخه از بازی Shadow of the Tomb Raider قرار است در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال جاری (۵ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان، پلتفرم رایانه‌های شخصی و سرویس گوگل استیدیا عرضه شود. […]

منبع متن: gamefa