یکی از بزرگترین ویژگی‌هایی که The Witcher 3 برای آن تحسین می‌شد، محتوای پس از عرضه‌ی بسیار قوی آن بود. این محتوا بطوری بود که برخی Blood and Wine را یک بازی کامل می‌نامند. CD Projekt بجای اضافه کردن محتوای نیمه کاره، در ازای قیمتی استاندارد گسترش‌دهنده‌هایی پرمحتوا را برای The Witcher 3 عرضه کرد که تحسین همگان را برانگیخت.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از vg247، بنظر می‌آید Cyberpunk 2077 نیز همین راه را پیش خواهد گرفت. استودیوی سازنده‌ی Cyberpunk 2077 یعنی CD Projekt RED هنوز در رابطه با محتوای پس از عرضه صحبتی نکرده و دلیل آن هم واضح است چون هنوز چندین ماه با عرضه‌ی بازی فاصله داریم.

از سران CDPR در PAX Austrialia امسال در جواب سوال Gamespot اظهار کرد که Cyberpunk 2077 نیز چنین روشی را پیش خواهد گرفت:

"بنظرم استفاده از پرداخت درون‌برنامه‌ای بعد از عرضه‎‌ی بازی بسیار بد است. البته بنظر می‌آید بسیار سودآور است.

قطعا انجام دادن یا ندادن این‌کار برای فردی که یک کسب‌وکار را اداره می‌‍کند بسیار سخت است. اما اگر همه از آن متنفر هستند، چرا باید کاری انجام دهیم که علاقه‌ی مصرف‌کننده به خود را از دست بدهیم؟"

او در ادامه اشاره کرد که مسیری که The Witcher 3 طی کرد موفقیت‌آمیز بود و دلیلی برای ترک کردن آن مدل برای کسب درآمد وجود ندارد:

"محتوای دانلودی رایگان در کنار گسترش‌دهنده‌های بزرگ برای ما یک مدل کسب درآمد مناسب بود. این روش برای The Witcher 3 به‌خوبی عمل کرد. ما دلیلی نمی‌بینیم که از این مدل برای Cyberpunk 2077 استفاده نکنیم.

البته هنوز در این رابطه صحبت‌ نمی‌کنیم اما بنظر می‌آید راه هوشمندانه برای پیشروی همین باشد."

همچنین طی خبر دیگری بنظر می‌آید که ممکن است Cyberpunk 2077 برای Switch عرضه نشود. بعد از عرضه‌ی The Witcher 3 برای کنسول Nintendo Switch طرفداران به فکر فرو رفتند که آیا ممکن است Cyberpunk 2077 نیز برای این کنسول عرضه شود یا خیر.

Gamepost طی مصاحبه‌ای با "جان ممایز" (John Mamais) در PAX Austrialia از ایشان در رابطه با عرضه‌ی نسخه‌ی Switch بازی Cyberpunk 2077 نیز سوال کرد:

"چه کسی فکرش را می‌کرد که عنوانی مانند The Witcher 3 برروی Switch ممکن شود. پس چه کسی می‌داند اینبار چه رخ خواهد داد؟ فکر کنم باید صبر کرد و دید که آیا چنین تصمیمی خواهیم گرفت یا خیر، البته اگر قابل انجام باشد که احتمالا نیست."

همانطور که ایشان اشاره کرد The Witcher 3 برروی Switch مانند رویایی بود که هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد به حقیقت بپیوندد. شاید مدتی بعد از عرضه شاهد این اتفاق برای Cyberpunk 2077 نیز باشیم. باید صبر کرد و دید.

منبع متن: pardisgame