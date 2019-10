تاریخ عرضه بازی Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition اعلام شد

همان طور که انتظار می‌رفت، نسخه‌ی Definitive Edition بازی Shadow of the Tomb Raider معرفی شد و قرار است در این نسخه از بازی شاهد حضور تمامی بسته‌های الحاقی که تا کنون برای این عنوان عرضه شده‌اند، باشیم. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Dualshockers، طبق اعلام شرکت Square Enix ناشر این بازی، قرار است عنوان Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition در تاریخ 5 ماه نوامبر ( 14 آبان ماه) برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One و البته Stadia عرضه شود.

با وجود این که Shadow of the Tomb Raider هیچ بخش چند نفره‌ای در خود نداشت اما با این حال تیم سازنده به پشتیبانی خود از این بازی ادامه داند و حدودا تا 7 ماه بسته‌های الحاقی مختلفی را برای این عنوان عرضه کردند. بسته‌های الحاقی که مراحل، معابد، لباس‌ها و اسلحه‌های جدیدی را به بازی اضافه کردند و حال تمامی این موارد قرار است به صورت یکجا و در قالب این نسخه دوباره عرضه شوند. البته آن دسته از کاربرانی که تا پیش از این Season Pass بازی را خریداری کرده بودند، می‌توانند به طور رایگان از لباس جدید نسخه Definitive Edition استفاده کنند.

