کمتر از ۲۵ روز دیگر به انتشار بازی Need for Speed Heat باقی مانده است. به تازگی، وب‌سایت IGN ویدئوی جدیدی از گیم‌پلی این عنوان را منتشر کرده است. Need for Speed Heat بار دیگر به مسابقات خیابانی و تعقیب و گریزهای مسابقه‌دهندگان و پلیس‌ها بازگشته و دارای دو ویژگی در سبک بازی خود است. […]

منبع متن: gamefa