لیگ آو لجندز رسما برای موبایل و کنسول رونمایی شد

شرکت بازی‌سازی Riot Games، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های «لیگ آو لجندز» (League of Legends) از نسخه‌ی موبایل و کنسولی این بازی رونمایی کرده. این بازی جدید League of Legends: Wild Rift نام دارد و کاملا شبیه به بازی اصلی لیگ آو لجندز ساخته شده است.

نسخه‌ی موبایل بازی League of Legends تفاوت زیادی با نسخه‌ی کامپیوتر آن ندارد؛ یعنی در League of Legends: Wild Rift هم دو تیم پنج نفره از بین مجموعه‌ی زیادی قهرمان یکی را انتخاب می‌کنند و مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. با این حال، بازی Wild Rift از پایه برای پلتفرم‌های جدید ساخته شده است.

با این حال، با توجه به اینکه League of Legends: Wild Rift یک بازی موبایل است، هر مسابقه در آن قرار است زمان کمتری طول بکشد. در همین راستا هم یک نقشه‌ی کاملا جدید به اسم Wild Rift برای این بازی طراحی شده است. این نقشه اساسا بر اساس همان نقشه‌ی معروف Summoner’s Rift بازی اصلی ساخته شده است، ولی تفاوت‌هایی در آن ایجاد شده تا بتوان بازی‌هایی سریع‌تر و راحت‌تر روی موبایل داشت. قرار است در زمان عرضه‌ی Wild Rift بیش از ۴۰ قهرمان محبوب لیگ آو لجندز در آن حضور داشته باشند و به مرور زمان و به صورت مرتب هم به تعداد این قهرمان‌ها اضافه شود.

سازندگان نسخه‌ی موبایل لیگ آو لجندز می‌گویند که سیستم کنترل بسیار خوبی برای بازی طراحی کرده‌اند که با استفاده از دو آنالوگ، چه روی صفحه نمایش و به صورت لمسی و چه با استفاده از دسته روی کنسول، کار می‌کند.

دقیقا مثل بازی اصلی روی کامپیوتر، بازی League of Legends: Wild Rift هم به صورت رایگان عرضه می‌شود. می‌توان تمام شخصیت‌ها را هم به صورت رایگان و با بازی کردن، آنلاک کرد. هیچ محدودیتی هم برای بازی کردن وجود نخواهد داشت.

با این حال، همانطور که می‌توان انتظار داشت، مجموعه‌ی زیادی از اسکین‌های مختلف برای شخصیت‌ها در نسخه‌ی موبایل هم وجود دارند و قابل خریدن هستند.

عرضه‌ی League of Legends: Wild Rift برای پلتفرم‌های iOS و اندروید و هم‌چنین کنسول‌های بازی در نظر گرفته شده است. همین حالا هم می‌توان در گوگل پلی‌استور برای دسترسی زودتر به بازی، پیش ثبت نام کرد، ولی زمان مشخصی برای عرضه‌ی نسخه‌های کنسولی در نظر گرفته نشده است. شرکت Riot Games فقط گفته است که در سال ۲۰۲۰ از نسخه‌های کنسولی بیشتر صحبت خواهند کرد.

بر اساس گفته‌های سازندگان Wild Rift قرار نیست قابلیت کراس-پلی، یا همان بازی کردن پلتفرم‌های مختلف با یکدیگر، در بازی وجود داشته باشد. بازی‌کنندگان League of Legends: Wild Rift نمی‌توانند با بازی‌کنندگان نسخه‌ی اصلی و کامپیوتر لیگ آو لجندز بازی کنند. حتی امکان بازی کردن Wild Rift روی کنسول و موبایل با یکدیگر هم هنوز قطعی نیست.

البته گفته شده که شرکت Riot Games تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مراسم‌ها یا اتفاقات بزرگ سالانه‌ای که در بازی اصلی لیگ آو لجندز می‌افتند، به صورت همزمان در نسخه‌ی Wild Rift هم برگزار شوند.

حداقل سخت‌افزار مورد نیاز برای اجرای League of Legends: Wild Rift روی موبایل هم از این قرار است:

اندروید

پردازنده: کوالکام اسنپ‌دراگون ۴۱۰

پردازنده گرافیکی: آدرنو ۳۰۶

حافظه: یک گیگابایت رم

معادل گوشی سامسونگ گلکسی A7

آیفون

آیفون ۵s و بالاتر

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی بازی League of Legends: Wild Rift را ببینید.

