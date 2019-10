شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس خبر از عرضه‌ی نسخه‌ی کامل بازی Shadow of the Tomb Raider داده است. عرضه‌ی این نسخه با اسم Definitive Edition برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان و کامپیوتر و هم‌چنین سرویس استریم بازی گوگل یعنی استیدیا برنامه‌ریزی شده است.

بازی Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition در کنار بازی اصلی، تمام هفت بسته‌ی دانلودی مجزای این بازی را هم در خود جای داده است. این محتوای اضافه شامل مراحل داستانی جدید، مقبره‌های بیشتر، سلاح‌ها و هم‌چنین لباس‌های بیشتر برای لارا است.

عرضه‌ی Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition برای روز ۱۷ آبان در نظر گرفته شده است.

در کنار محتوای دانلودی بازی اصلی، هم‌چنین برای نسخه‌ی Definitive Edition یک لباس جدید هم برای لارا به اسم Croft Fitness طراحی شده است.

اسکوئر انیکس گفته است که این نسخه‌ی جدید و کامل از بازی Shadow of the Tomb Raider هم‌چنین از نظر روند بازی هم پیشرفت‌هایی کرده و برخی از بخش‌های روند بازی را دوباره تنظیم کرده‌اند. با این حال مشخصا از تغییرات و اینکه دقیقا با چه تفاوت‌ها یا بهبودهایی روبرو خواهیم شد صحبت نشده است.

کسانی که بازی اصلی و هم‌چنین Season Pass آن را خریداری کرده باشند، به صورت رایگان نسخه‌ی Definitive Edition را هم دریافت می‌کنند؛ طوری که در همان روز عرضه‌ی این نسخه‌ی جدید۷ اساسا بازی آن‌ها به Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition تغییر پیدا می‌کند.

عرضه‌ی Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition برای روز پنجم نوامبر در نظر گرفته شده است.

می‌توانید در ادامه تریلری که برای این نسخه منتشر شده است را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Square Enix

The post نسخه‌ی کامل Shadow of the Tomb Raider عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala