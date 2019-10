یکی دو ماه پیش و در طول رویداد EVO امسال بود که برای اولین بار، از سازندگان لیگ آو لجندز شنیدیم که آن‌ها ساخت یک بازی مبارزه‌ای را شروع کرده‌اند. شرکت بازی‌سازی Riot Game دیروز برای اولین بار این بازی مبارزه‌ای را در قالب ویدیویی بسیار کوتاه نشان داد. بازی مبارزه‌ای لیگ آو لجندز توسط استودیوی Radiant Entertainment ساخته می‌شود و فعلا Project L نام گرفته است.

تنها سابقه‌ی استودیوی بازی‌سازی Radiant Entertainment ساخت یک بازی مستقل کوچک به اسم Stoneheart برای کامپیوتر بوده است؛ این بازی هم با تهیه کنندگی Riot Games ساخته شده بود. «تام کنن» (Tom Cannon) مدیر عامل این استودیوی بازی‌سازی، در قالب یک پیغام درباره‌ی ساخت بازی مبارزه‌ای لیگ آو لجندز گفته است: «حدود یک ماه پیش در EVO اولین اخبار مربوط به Project L را با طرفداران بازی‌های مبارزه‌ای در تمام دنیا به اشتراک گذاشتیم.»

او ادامه داده است: «آن تجربه بسیار برای ما دیوانه‌وار و غیرواقعی بود، چون مدت زیادی است که مشغول کار روی این بازی هستیم و مجبور به سکوت درباره‌ی آن بودیم. تصور می‌کنم که طرفداران لیگ آو لجندز تصوری انتظاری متفاوت از این بازی داشته باشند، ولی از طرفی فکر می‌کنم که این تصور از آنچه بازی‌کنندگان بازی‌های مبارزه‌ای در ذهن دارند، دور نیست.»

تهیه کننده‌ی بازی مبارزه‌ای Project L ادامه داده است: «همه از ما یک بازی عالی می‌خواهند، ولی می‌بینیم حتی دیدن قهرمانان لیگ آو لجندز با ظاهری جدید، با زاویه‌ی دوربین جدید، برای افراد بسیار هیجان‌انگیز است. ساخت بازی‌های مبارزه‌ای بسیار سخت است. این بازی‌ها باید با دقت بسیاری ساخته شده‌اند و با اینکه ما چیزی ساخته‌ایم که به نظرمان بسیار جذاب است، ولی هنوز راه بسیار زیادی مقابل‌مان داریم.»

پیغام مدیرعامل استودیوی سازنده‌ی این بازی نهایتا به این جمله منجر می‌شود که برای مدت زیادی از این بازی مبارزه‌ای حرف نخواهند زد، ولی سفت و سخت مشغول کار روی آن هستند.

می‌توانید در ادامه ویدیوی کوتاهی که از گیم‌پلی بازی مبارزه‌ای لیگ آو لجندز منتشر شده است را ببینید.

دانلود mp4

