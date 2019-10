بازی کارتی لیگ آو لجندز معرفی شد

رونمایی‌های شرکت بازی‌سازی Riot Games به مناسبت ده سالگی یکی از بزرگترین بازی‌های دنیا ادامه دارد. این شرکت پس از رونمایی از نسخه‌ی موبایل لیگ آو لجندز و یک بازی مبارزه‌ای بر اساس این مجموعه، هم‌چنین خبر از ساخت یک بازی کارتی هم داده است. بازی کارتی لیگ آو لجندز به اسم Legends of Runeterra معرفی شده است.

بازی کارتی Legends of Runeterra همان‌طور که از اسمش پیداست، می‌خواهد قهرمان‌های مختلف و زیاد لیگ آو لجندز را به عنوان کارت‌های مختلف و در یک بازی جدید، در مقابل بازی‌‌کننده‌ها بگذارد؛ طوری که بازی‌کننده‌ها مجموعه‌ای از کارت‌های مختلف که بر اساس دنیای لیگ آو لجندز، شخصیت‌ها، آیتم‌ها و عناصر مختلف این مجموعه طراحی شده‌اند را در این بازی کارتی جمع‌آوری و از آن‌ها برای مبارزه با یکدیگر استفاده می‌کنند.

دنیای لیگ آو لجندز تعداد زیادی مناطق و ناحیه‌ی مختلف دارد که هر کدام سبک و سیاق ظاهری و شخصیت‌های مختص خودشان را دارند. در همین راستا هم کارت‌های مختلف بازی Legends of Runeterra با چند سبک مختلف طراحی شده‌اند که هر کدام نمایانگر یکی از مناطق مختلف بازی هستند.

فعلا قرار است از بین دنیاهای مختلف لیگ آو لجندز، شاهد حضور Damacia، Noxus، Piltover، Freljord، Zaun، Ionia و Shadow isles در این بازی کارتی باشیم. می‌توانید با بررسی شخصیت‌هایی که ریشه در هر کدام از این مناطق دارند، متوجه شوید که در ابتدای کار بازی کارتی Legends of Runterra کدامیک از قهرمان‌های لیگ آو لجندز را در خود جای خواهد داد.

بازی‌کننده‌ها یک منطقه را انتخاب و در آن شروع به بازی کردن می‌کنند. با بازی کردن در آن منطقه، کارت‌ها و آیتم‌های مختص به آن را دریافت خواهند کرد. البته در همه حال امکان تغییر منطقه وجود دارد.

سازندگان Legends of Runeterra در ویدیوی معرفی بازی تاکید کرده‌اند که نیازی به خرید بسته‌های کارت نیست و می‌توان بازی کردن هم بسته‌های مختلفی به دست آورد و کارت‌ها را آنلاک کرد.

می‌توانید در ادامه ویدیوی رونمایی بازی Legends of Runeterra و ویدیوی معرفی گیم‌پلی آن را ببینید.

ویدیوی رونمایی بازی:

تریلر معرفی گیم‌پلی:

