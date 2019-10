«مری اولسن» (Mary Olson) – مدیر تولید بازی «هیلو اینفنت» (Halo Infinite) – استودیوی ۳۴۳ Industries را به مقصد Midwinter Entertainment ترک می‌کند، جاییکه ریاست بخش تولید را بر عهده خواهد گرفت.

این اطلاعات – که از طریق صفحه «لینکدین» (LinkedIn) اولسن بدست آمده – خبر از پایان همکاری هفت ساله او با استودیوی ۳۴۳ می‌دهد، آنهم کمتر از دو ماه پس از اینکه – بعد از عزیمت «تیم لونگو» (Tim Longo) – به عنوان مدیر اجرایی پروژه هیلو معرفی شد.

پس از مطرح شدن نگرانی‌های طرفدران در صفحه ساب‌ردیت هیلو، که عزیمت اولسن را نشانه‌ای دال بر وجود مشکلات اساسی در استودیوی ۳۴۳ می‌دانستند، «جان یونیشک» (John “Unyshek” Junyszek) – مدیر روابط عمومی استودیوی ۳۴۳ – ضمن صدور بیانه‌ای به طرفداران اطمینان بخشید که «هیچ مشکلی در روند خلاقانه استودیو وجود ندارد، و هیچ کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه نیست.» او طی این بیانه اشاره کرد که نقش لونگو در استودیو تصمیم‌گیری در مورد روند خلاقانه بازی بوده است، درحالیکه وظیفه اولسن پیش راندن بازی به جلو جهت تکمیل آن در موعد مقرر بوده، و بنابراین اولسن اصلا جایگزین لونگو نبوده است. او در بخشی از بیانه چنین اعلام کرد:

«من می‌خواهم به همه اطمینان دهم که کل تیم هیلو اینفینت پشت بازی قرار دارد، و همه اعضای گروه به سختی مشغول به کارند تا از تبدیل شدن رویای خود به واقعیت اطمینان حاصل کنند.»

منبع: GamesIndustry.biz

منبع متن: digikala