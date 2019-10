سرویس PS Now بر روی کنسول PS5 نیز در دسترس خواهد بود

طی مدت اخیر، کمپانی سونی اهمیت بیشتری به سرویس اشتراکی PS Now می‌دهد. از جمله اقدامات سونی برای محبوب‌تر کردن PS Now، کاهش قیمت این سرویس و اضافه کردن عناوین بلاک‌باستری چون Uncharted 4 و God of War به آن می‌باشد. بنابراین با توجه به تصمیم سونی برای سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی PS Now، جای تعجبی ندارد که این سرویس را در نسل بعد و بر روی کنسول PS5 نیز ببینیم.

به گزارش پردیس‌گیم، در مصاحبه‌ای با مجله‌ی Famitsu "یاسوهیرو اوساکی" از سونی تایید کرد که سرویس PS Now در نسل بعد نیز در دسترس خواهد بود.

برای کسانی که آشنایی کافی ندارند باید گفت که کاربران PS Now می‌توانند عناوینی از کنسول‌های PS2، PS3 و PS4 را به صورت استریم تجربه کنند. همچنین، اعضای PS Now می‌توانند برخی از عناوین PS2 و بیشتر بازی های این نسل را به صورت کامل دانلود نیز نمایند. به نظر می‌رسد که عملکرد کلی PS Now بر روی PS5 نیز به همین شکل باقی خواهد ماند و کنسول نسل نهمی سونی می‌تواند بازی‌های PS4 را اجرا کند. هزینه‌ی اشتراک سرویس PS Now برای یک ماه 10 دلار و برای یک سال 60 دلار می‌باشد.

منبع متن: pardisgame