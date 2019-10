آخرین اثر استودیوی پاپ‌کپ (PopCap)، یعنی Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville هم‌اکنون به صورت رسمی برای تهیه در دسترس بازی‌بازان قرار گرفته است. همچنین به مناسبت این موضوع نیز استودیوی پاپ‌کپ، لانچ تریلر رسمی این اثر را منتشر نمود. کسانی که به عنوان سرمایه‌گذار در ماه سپتامبر گذشته برای تهیه‌ی بازی Plants vs. Zombies: […]

منبع متن: gamefa