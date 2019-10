Godzilla: City on The Edge of Battle انیمه‌ای در ژانر علمی تخیلی است که در سال ۲۰۱۸ پخش شده است. گن اوروبوچی نویسندگی این انیمه و کوبون شیزونو کارگردانی این انیمه را بر عهده دارد، همچنین قسمت سوم این انیمه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. ادامه نقد را در سینما فارس بخوانید.

منبع متن: gamefa