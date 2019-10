زمان زیادی تا عرضه The Outer Worlds باقی نمانده است و حدودا دو هفته دیگر این عنوان منتشر خواهد شد. در این بازی که در سبک نقش آفرینی جریان دارد باید مراقب تصمیماتی که در بازی می‌گیرید، باشید و عواقب مربوط به هر یک از تصمیات خود را نیز بر عهده بگیرید. همچنین به نظر می‌رسد که محتویات زیادی در درون بازی وجود دارد و طبق گفته‌ی توسعه دهندگان، بنا به نحوه‌ی پیشروی شما در بازی و انتخاب‌هایتان، این عنوان حدود 15 الی 40 ساعت گیم پلی خواهد داشت. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت GamingBolt، حال اما به تازگی و در جریان جدیدترین اخبار منتشر شده از این بازی، مشخصات سیستم مورد نیاز عنوان The Outer Worlds اعلام شد.

طبق اطلاعات منتشر شده، کاربران برای اجرای بازی نیاز به یک پردازنده از نوع Intel Core i3-3225 یا AMD Phenom II X6 1100T همراه با 4 گیگابایت رم و کارت گرافیک Nvidia GTX 650 Ti یا AMD HD 7850 دارند. برای تجربه بهتر بازی نیز نیاز به حداقل یک پردازنده از نوع Intel Core i7-7700K یا Ryzen 5 1600 همراه با 8 گیگابایت رم و کارت گرافیک GeForce GTX 1060 6GB یا Radeon RX 470 دارند. همچنین برای اجرای بازی نیاز به 40 گیگابایت فضای خالی بر روی هارد دارید که تقریبا مشابه با حجم نسخه Xbox One بازی است.

برای تجربه بهتر هر دو نسخه کنسولی بازی در زمان عرضه نیاز به دریافت پچ روز اول بازی است که این پچ برای نسخه PS4 بازی حدود 18 گیگابایت و برای نسخه Xbox One بازی نیاز به 38 گیگابایت حجم دارد. همچنین Obsidian به کاربران نسخه‌های کنسولی این بازی نیز توصیه کرده است تا حتما قبل از تجربه این بازی، پچ روز اول بازی را حتما نصب کنند. عنوان The Outer Worlds در تاریخ 3 آبان ماه برای PC، PS4 و Xbox One و مدتی بعد هم برای Switch عرضه خواهد شد. در ادامه با جزئیات مشخصات سیستم مورد نیاز این بازی همراه باشید.

حداقل سیستم مورد نیاز :

سیستم عامل (تنها 64 بیت): Windows 7

پردازنده: Intel Core i3-3225 / AMD Phenom II X6 1100T یا پردازنده‌‌های دیگر با قدرت پردازشی بیشتر

کارت گرافیک: Nvidia GTX 650 Ti / AMD HD 7850 یا کارت گرافیک‌های قدرتمندتر

حافظه RAM مورد نیاز: 4GB

دایرکت ایکس: نسخه 11

میزان فضای مورد نیاز بر روی هارد: 40GB

سیستم پیشنهادی :

سیستم عامل (تنها 64 بیت): Windows 10

پردازنده: Intel Core i7-7700K / Ryzen 5 1600 یا پردازنده‌‌های دیگر با قدرت پردازشی بیشتر

کارت گرافیک: Nvidia GTX 1060 / AMD RX 470 یا کارت گرافیک‌های قدرتمندتر

حافظه RAM مورد نیاز: 8GB

دایرکت ایکس: نسخه 11

میزان فضای مورد نیاز بر روی هارد: 40



منبع متن: pardisgame