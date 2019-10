مشخصات سیستم مورد نیاز بازی Need For Speed Heat اعلام شد

مرداد ماه بود که شرکت EA از نسخه‌ی جدید فرنچایز Need for Speed با عنوان Heat رونمایی کرد که همانند 3 نسخه‌ی اخیر مجموعه، باز هم توسط استودیوی Ghost Games توسعه می‌یابد. داستان این بازی در شهری تخیلی به نام Palm City جریان دارد که با توجه به تریلرها و تصاویر مختلف آن، شبیه به شهر میامی طراحی شده است. این عنوان هم در روز و هم در شب جریان داشته و در زمان عرضه نیز هیچ لوت‌باکسی نخواهد داشت. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت GamingBolt، حال اما به تازگی و در جریان جدیدترین اخبار منتشر شده از این بازی، امروز از مشخصات سیستم مورد نیاز بازی Need For Speed Heat رونمایی شد.

طبق اطلاعات منتشر شده، برای اجرای بازی نیاز به یک پردازنده از نوع AMD FX-6350 یا Intel Core i5-3570 همراه با 8 گیگابایت رم و کارت گرافیک NVIDIA GeForce GTX 760 یا AMD Radeon 7970/Radeon R9 280X نیاز دارید. همچنین برای اجرای بهتر و بهینه‌تر بازی نیاز به حداقل یک پردازنده از نوع AMD Ryzen 3 1300X یا Intel Core i7-4790 همراه با 16 گیگابایت رم و کارت گرافیک NVIDIA GeForce GTX 1060 یا AMD Radeon RX 480 دارید. همچنین این بازی به 50 گیگابایت فضای خالی بر روی هارد نیاز خواهد داشت و تنها از DirectX 11 پشتیبانی می‌کند. بازی Need For Speed Heat در تاریخ 17 آبان ماه برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One عرضه می‌شود. در ادامه با جزئیات مشخصات سیستم مورد نیاز این بازی همراه باشید.

حداقل سیستم مورد نیاز :

سیستم عامل (تنها 64 بیت): Windows 10

پردازنده: AMD FX-6350 / Intel Core i5-3570 یا پردازنده‌‌های دیگر با قدرت پردازشی بیشتر

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon 7970/Radeon R9 280X یا کارت گرافیک‌های قدرتمندتر

حافظه RAM مورد نیاز: 8GB

دایرکت ایکس: نسخه 11

میزان فضای مورد نیاز بر روی هارد: 50GB

سیستم پیشنهادی :

سیستم عامل (تنها 64 بیت): Windows 10

پردازنده: Intel Core i7 4790 /AMD Ryzen 3 1300 یا پردازنده‌‌های دیگر با قدرت پردازشی بیشتر

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 یا کارت گرافیک‌های قدرتمندتر

حافظه RAM مورد نیاز: 16GB

دایرکت ایکس: نسخه 11

میزان فضای مورد نیاز بر روی هارد: 50GB

