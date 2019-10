به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، در فاصله‌ی 1 هفته مانده به انتشار The Outer Worlds، استودیوی Obsidian Entertainment تریلر هنگام عرضه یا همان لانچ تریلر این بازی را به اشتراک گذاشت.

آخرین تریلر بازی بر روی شخصیت‌های متعدد و دنیایی که در The Outer Worlds خواهید دید، تمرکز می‌کند. علاوه بر این، تریلر هنگام عرضه تعداد زیادی از سلاح‌های بازی، مسیرها و محیط‌‌های مختلف را به تصویر می‌کشد. The Outer Worlds در تاریخ 25 اکتبر(جمعه 3 آبان) بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد. نقدهای این عنوان نیز در تاریخ 22 اکتبر(سه‌شنبه 30 مهر) منتشر می‌شوند.

