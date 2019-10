Vampire: The Masquerade – Coteries of New York، اسپین‌آف مجموعه‌ی Vampire: The Masquerade و همچنین اقتباسی از مجموعه بازی‌های رومیزی جهان تاریکی (World of Darkness) در نمایشگاه Paradox Con، نمایشگاه اختصاصی استودیوی پارادوکس اینتراکتیو (Paradox Interactive)، معرفی شد. حال استودیوی درا دیستنس (Draw Distance)، تاریخ عرضه‌ی این بازی روایت محور را مشخص کرد. Vampire: The […]

منبع متن: gamefa