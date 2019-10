مشترکین سرویس «گیم پس» مایکروسافت (Xbox Game Pass) بازی‌های بیشتری می‌خرند، و نسبت به قبل از ملحق شدن به این سرویس، ژانرهای بیشتری را امتحان می‌کنند.

این لب کلام «آگوستینو سیمونتا» (Agostino Simonetta) – مدیر ID@Xbox – است، که در گردهمایی سرمایه‌گذاری GamesIndustry.biz در لندن با شرکت کنندگان در همایش به اشتراک گذاشت.

اولین نکته‌ای که سیمونتا در این همایش بدان اشاره کرد این واقعیت بود که مشترکین گیم پس ۴۰ درصد عناوین بیشتری را بازی می‌کنند – از جمله عناوینی خارج از کاتالوگ سرویس گیم پس. او در این مورد چنین گفت:

تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که کاربران ایکس‌باکس گستره بزرگتری از سبک‌ها را هم امتحان می‌کنند.

«کسانیکه به [سرویس گیم پس] می‌پیوندند، مشغولیت بسیار بیشتری [با بازی‌ها] پیدا می‌کنند. آنها تعداد زیادی بازی رایگان در اختیار دارند – ولی در واقع خارج از این سرویس هم [با بازی‌ها] درگیرترند. آنها – نسبت به قبل از پیوستن به این سرویس – به فروشگاههای بیشتری سرمی‌زنند و بازی‌های بیشتری می‌خرند.»

او آشکار ساخت که افزایش تعداد عناوین بازی شده، همچنین نشان می‌دهد که کاربران ایکس‌باکس گستره بزرگتری از بازی‌ها را هم امتحان می‌کنند. بیش از ۹۱ درصد از مشترکین گفته‌اند که عنوانی را بازی کرده‌اند که بدون وجود ایکس‌باکس گیم پس هرگز بدان نزدیک نمی‌شدند. مایکروسافت پس از تحلیل داده‌ها به این نتیجه رسیده است که اعضا نسبت به قبل از پیوستن به سرویس گیم پس، ۳۰ درصد ژانرهای بیشتری را امتحان می‌کنند. البته که طبق گفته سیمونتا، چنین چیزی قابل پیشبینی بود، و این روند تاثیر مشابه سرویس‌های اشتراکی حوزه فیلم و تلویزیون را منعکس می‌کند:

«اگر شما به سرویس‌های اشتراک ویدیو نگاه کنید، خواهید دید که با هدف دیدن یک بلاک‌باستر وارد می‌شوید و خود را ساعتها مشغول دیدن آثار مستند و استندآپ کمدی می‌یابید. ما هم به سرویس گیم پس به عنوان فرصتی نگاه می‌کنیم جهت گسترش افق دید طرفداران، تا آنها خودشان کشف کنند که «برای ده سال من هرگز به بازی‌های ترسناک نزدیک نشدم، ولی حالا یکی را امتحان کردم، و کم‌کم به این ژانر علاقمند می‌شوم».»

او اضافه کرد که این به معنای فرصت بزرگتری است برای توسعه دهندگانی که آثارشان اندکی مشکل پسندتر است: «برای ما هیچ ژانری نامربوط نیست، چراکه ما واقعا منوی بزرگی می‌خواهیم که به مشتریان حق انتخاب بدهد که «میدانی، می‌خواهم چیز جدیدی را تجربه کنم».»

نهایتا سیمونتا مجددا تاکید کرد که، درست در نقطه مقابل این تصور که سرویس گیم پس بازار فروش بازی‌ها را نابود می‌کند، این سرویس در واقع بازی‌کنندگان را به خرید عناوین بیشتر – حتی خارج از اکوسیستم ایکس‌باکس – سوق می‌دهد. طبق آمار مایکروسافت، استفاده از عناوین موجود در ایکس‌باکس گیم پس، بطور میانگین، یک رشد شش برابری را تجربه کرده است، چنانکه سیمونتا در این باب چنین گفت:

«ما در حوزه‌های خاصی رشدی عظیم دیده‌ایم، ولی بطور کلی [..] ما یک رشد شش برابری را در استفاده برای همه بازی‌های موجود در ایکس‌باکس گیم پس شاهد هستیم.»

«ما این سرویس اشتراکی را هدایت می‌کنیم، و توسعه دهندگان در این سفر با ما همراه می‌شوند. ما می‌بینیم که آنها علنا می‌گویند … [مثلا] تیم Afterparty چند روز پیش می‌گفت بعد از اینکه بازیشان وارد گیم پس شد، ناگهان مقدار معتنابهی فروش را روی سایر پلتفرمها تجربه کرده‌اند. No More Robots می‌گوید از زمانیکه بازی Descenders از Xbox Game Preview به گیم پس وارد شده است، ایشان تاثیر مثبتی را هم در سایر پلتفرمها تجربه کرده‌اند.»

منبع: GamesIndustry.biz

