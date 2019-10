روز گذشته بود که در نمایشگاه PDXCON، شاهد انتشار تریلر جدیدی از بازی Werewolf: The Apocalypse – Earthblood بودیم. این اثر بر پایه‌ی بازی‌های رومیزی و نقش‌آفرینی Werewolf: The Apocalypse توسعه یافته که بخشی از مجموعه بازی‌های رومیزی جهان تاریکی (World of Darkness) محسوب می‌شوند. حال اطلاعات جدیدی در رابطه با داستان Werewolf: The Apocalypse […]

منبع متن: gamefa