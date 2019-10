طبق گزارش وب‌سایت هالیوود ریپورتر، شرکت فرانسوی «یوبی‌سافت» قصد دارد با الهام از بازی‌های خود سریال‌های تلویزیونی بسازد. پیش از این شرکت یوبی‌سافت چهار فصل از سریال موفق Rabbids Invasion را روی شبکه‌های فرانس ۳، نت‌فلیکس و نیکلودئون پخش کرده بود و توفیق این را داشت که هواداران زیادی برای خود دست و پا کند. در همین راستا، یوبی‌سافت می‌خواهد در آینده‌ای نزدیک دو سریال اقتباسی از سری بازی‌های Rayman و اثر موبایلی Hungry Shark بسازد.

«هلن ژوگه»، مدیر بخش فیلم و تلویزیون یوبی‌سافت، درباره این خبر گفت: «هر برنامه یک هدف و فرمت متفاوت دارد که آن را نشانه گیری کرده است.»

علاوه بر این، یوبی‌سافت اعلام کرده که می‌خواهد با الهام از دنیای سری بازی‌های Watch Dogs یک سریال انیمیشنی با نام cybermystery تولید کند. هنوز جزئیاتی زیادی درباره داستان سریال و اتفاقات آن نمی‌دانیم، اما به گفته سازندگان وقایع سریال درباره دختر هکری است که می‌خواهد با استفاده از این توانایی جرم و جنایت‌های مدرسه خود را حل و فصل کند.

یوبی‌سافت درباره سریال و اقتباس آن از سری بازی‌های Watch Dogs چنین گفت: «این انیمیشن از المان‌ها و ایده‌های سری بازی‌های واچ داگز الهام گرفته است، اما اتفاقات آن‌ها در یک دنیای مشترک رخ نمی‌دهد و مستقیما به یکدیگر ارتباط ندارند.»

در همین حال، یوبی‌سافت برنامه‌ دارد تا با همکاری «ادی شنکار» – تهیه‌کننده‌ی سریال Castlevania – یک سریال جدید با نام Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe تولید کند؛ این محصول با الهام از بسته دانلودی Far Cry 3: Blood Dragon ساخته خواهد شد. به علاوه، این شرکت می‌خواهد یک سریال کمدی درباره فرهنگ ویدیو گیم بسازد.

ژوگه درباره همکاری با شنکار اظهار داشت: «ادی طرفدار بازی‌های ویدیویی است. ما فرهنگ و ارجاعاتی یکسانی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاریم.» او افزود: «خیلی خوب است که به او آزادی دهیم تا یک چیز جذاب و جدید را با کاراکترهای ما بسازد.»

یوبی‌سافت تقریبا مدت زیادی است که پای خود را از بازار ساخت و انتشار بازی‌های ویدیویی فراتر گذاشته است. آن‌ها همین هفته بازی Rabbids Coding را معرفی کردند که با تجربه آن می‌توانید فرمان‌های ساده و ابتدایی را بنویسید و برنامه‌نویسی کنید. علاوه بر این، آن‌ها در سال ۲۰۱۷ هم فیلم گران‌قیمت Assassin’s Creed را به پرده سینماها آوردند. پیش‌ از آن یوبی‌سافت حضور تقریبا فعالی در زمینه سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی داشت.

با توجه به اتفاقات اخیر می‌توان حدس زد که خیلی از شرکت‌های بازی‌سازی تصمیم گرفته‌اند تا به بازار سینماها راه پیدا کنند و نهایت استفاده را از پتانسیل آثار خود ببرند. شرکت سونی هم چند ماه پیش اعلام کرد که می‌خواهد همانند مارول دنیای سینمایی مخصوص به خود را داشته باشد و با الهام از آثار خود، فیلم‌های جدیدی تولید کند.

The post بازی‌های یوبی‌سافت به انیمیشن تبدیل می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala