چند وقت پیش بالاخره شرکت بازی‌سازی «راک‌استار» رسما اعلام کرد که نسخه‌ی کامپیوتر Red Dead Redemption 2 در ماه نوامبر روانه بازار می‌شود. حال این شرکت در مطلبی از محتوای اضافه بخش داستانی نسخه کامپیوتر صحبت کرده است. علاوه بر افزایش و بهبود گرافیک بازی، محتویات اضافه‌تری برای کاربران کامپیوتر در نظر گرفته شده است؛ خبری که قطعا می‌‌توانند برای هواداران بازی خوشحال‌کننده باشد.

ماموریت‌های جدید Bounty Hunter، مخفی‌گاه‌ها و نقشه گنج‌های جدید از جمله محتویات تازه بازی هستند. راک‌استار همچنین چند اسلحه‌ جدید هم مثل Evans Repeater و High Roller Revolver را بخش داستانی اضافه کرده که پیش از آن تنها در حالت آنلاین قابل‌استفاده بودند. همچنین آیتم‌های (Trinket) جدیدی به روند اثر اضافه شده که بازی‌کنندگان با استفاده از آن‌ها می‌توانند سرعت بازیابی سلامتی خود را به صورت دائمی افزایش دهند. به علاوه، ماموریت جدیدی با نام To The Ends of the Earth هم در دسترس کاربران کامپیوتر قرار می‌گیرد که با کامل کردن آن می‌توانند جوایز مختلفی را دریافت کنند.

اینطور که به نظر می‌رسد راک‌استار در یکی از ماموریت‌های جدید Bounty Hunter به مسائل سیاسی نگاهی داشته است. در یکی از ماموریت‌ها باید فرد خلافکاری با نام Bart Cavanaugh را دستگیر کنید و آن را زنده یا مرده به کلانتر تحویل دهد. با توجه به نام خلافکار، راک‌استار قطعا به «برت کاوانا» – قاضی و وکیل دادگاه آمریکا – اشاراتی داشته است.

در بخش زیر می‌توانید فهرست کامل محتویات اضافه نسخه کامپیوتری Red Dead Redemption 2 را بخوانید. در حال حاضر نمی‌دانیم که آیا این محتوای اضافه برای کنسول‌های پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان هم منتشر می‌شوند یا خیر.

سه ماموریت جدید Bounty Hunter

فردی با نام «هرمن زیزندورف» تعدادی ابزار از فروشنده‌ای دزدیده است. او را در منطقه Blackwater پیدا کنید.

«کامیلی د میلیمونت» – مامور سابق سواره نظام – را زنده یا مرده به «کت‌فیش جکسون» تحویل دهید.

«بارت کاوانا» و افرادش در منطقه Big Valley کمپ زده‌اند. بارت را زنده یا مرده دستگیر کنید.

دو مخفی‌گاه جدید

دو مخفی‌گاه جدید از گروه Del Lobos به مناطق Gaptooth Breach و Solomon’s Folly اضافه شده‌ است.

دو نقشه‌ی گنج جدید

اسلحه‌های جدید برای بخش داستانی

M1899 Pistol

Evans Repeater

High Roller Revolver

Le Mat Revolver

اسب‌های جدید برای بخش داستانی

Warped Brindle Arabian

Few Spot Appaloosa

Perlino Andalusian

Red Chestnut Arabian

همراه با سه نوع اسب وحشی جدید

ماموریت جدید با نام To The Ends of The Earth – گیاهان خواسته شده را جمع‌آوری کنید تا پاداش‌های مختلفی بگیرید.

پنج آیتم (Trinket) جدید با تاثیرات مختلف و تازه

Hawk Talon – هنگام استفاده از تیرکمان سرعت استفاده از استقامت‌تان را ۳۰ درصد به صورت دائمی کاهش می‌دهد.

Cat Eye – مدت اثربخشی تونیک‌های تقویت‌کننده را تا ۲۰ درصد به صورت دائمی افزایش می‌دهد.

Shark Tooth – میزان رابطه‌ و نزدیکی با اسب‌تان را ۱۰ درصد برای همیشه بیش‌تر می‌کند.

Turtle Shell – سرعت بازیابی سلامتی‌تان را برای همیشه ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.

Crow Beak – تعداد مهماتی که جمع می‌کنید را تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.

بازی Red Dead Redemption 2 در تاریخ ۱۴ آبان برای کامپیوترها روانه بازار می‌شود.

