استودیوی بازی‌سازی «استاربریز» (Starbreeze) به‌تازگی در خبری اعلام کرد که قسمت جدید بازی Payday تا سال ۲۰۲۳ منتشر خواهد شد. با این حال طبق گزارش مالی استودیو، این احتمال وجود دارد که بازی زودتر از زمان مشخص شده عرضه شود چرا که سازندگان پنجره انتشاراتی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ را برای عرضه Payday 3 در نظر گرفته‌اند.

همان‌طور که احتمالا می‌دانید استودیو استاربریز در این چند وقت اخیر اصلا اوضاع خوبی نداشت و حتی استودیو تا مرز تعطیل شدن و فروپاشی هم پیش رفته بود. از طرفی اکثر ساخته‌های اخیر استودیو هم نتوانستند به موفقیت مالی خاصی دست پیدا کنند. خوشبختانه اینطور که به نظر می‌رسد استودیو قصد دارد با توجه به تغییرات به وجود آمده خود را بازسازی کند و مسیر تازه‌ای در پیش بگیرد. به همین منظور، استاربریز در گزارش خود جریان نقدی استودیو را برای چند سال آینده تخمین زد و اطلاعاتی از برنامه‌های آینده به اشتراک گذاشت.

با توجه به گفته‌های استودیو، انتظار می‌رود که قرارداد انتشاری Payday 3 در نیمه اول سال ۲۰۲۰ نهایی شود و سرمایه لازم برای ساخت بازی به دست بیاید. استاربریز در ادامه اعلام کرد که احتمالا چنین وضعیتی برای ادامه ساخت بازی موبایلی Payday: Crime War هم به وجود بیاید.

چند سال پیش شنیدیم که Payday 3 در حال ساخت است، ولی پس از آن دیگر هیچ چیزی از بازی ندیدیم. در سال ۲۰۱۷، مدیرعامل استودیوی سازنده گفت: «با خرسندی اعلام می‌کنیم که مراحل ساخت Payday 3 آغاز شده و در مرحله طراحی کامل بازی است.» در ادامه سازندگان تاکید کردند که بازی وقتی می‌آید که آماده باشد و نباید به این زودی منتظر انتشار آن باشیم.

آخرین قسمت این مجموعه با نام Payday 2 در سال ۲۰۱۳ برای پلی‌استیشن۳، کامپیوترها و ایکس‌باکس۳۶۰ راهی بازار شد. پس از آن شماره دوم روی کنسول‌های ایکس‌باکس‌وان، پلی‌استیشن۴ و همین اواخر برای نینتندو سوییچ هم عرضه شد.

