در فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های دیسکی بریتانیا در ماه سپتامبر، دوازده بازی تازه عرضه شده به چشم می‌خورد. با این حال، همان‌طور که انتظارش را داشتیم بازی FIFA 20 توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد. گفتنی است که در زمان بسته شدن جدول ماه سپتامبر تنها پنج روز از انتشار بازی گذشته بود.

در مقایسه با فیفا ۱۹، فروش بازی در ماه اول حدود ۷ درصد کاهش داشته است. با این حال، احتمال می‌رود بخش زیادی از آن آمار به فروش دیجیتالی تبدیل شده‌ باشد. مدتی قبلی گزارشی منتشر شد که ادعا می‌کرد امسال نسخه‌های پلی‌استیشن۴ بازی فیفا ۲۰ افراد کمتری را به سمت خود جذب کرده و نسبت به نسخه‌های نینتندو سوییچ و ایکس‌باکس فروش کم‌تری داشته است. این در حالی است که فروش نسخه‌های سوییچ و ایکس‌باکس وان سال به سال بیش‌تر می‌شوند.

رتبه دوم پرفروش‌ترین بازی ماه سپتامبر به Borderlands 3 تعلق دارد. در مقایسه با فروش فیزیکی قسمت دوم که در سپتامبر سال ۲۰۱۲ روانه بازار شد، بوردرلندز ۳ حدود ۴۸.۳ درصد کم‌تر فروخته است. با این حال این را هم باید در نظر گرفت که از سال ۲۰۱۲ شرایط بازار و انتخاب مشتری‌ها به کلی تغییر کرده است و حالا تعداد زیادی از بازی‌کنندگان سمت نسخه‌های دیجیتالی می‌روند. شرکت ۲K هم مدتی قبل اعلام کرد که ۷۰ درصد از فروش بازی طی پنج روز هفته دیجیتالی بوده و بوردرلندز ۳ سریع‌ترین فروش را در تاریخ این شرکت داشته است.

در رتبه سوم جدول جدیدترین انحصاری نینتندو یعنی The Legend of Zelda: Link’s Awakening قرار گرفته است. فروش هفته اول بازی آنقدر خوب بود که توانست رکورد Ocarina of Time 3D را بشکند و به موفق‌ترین اثر استودیوی Grezzo (سازنده اثر) در بریتانیا تبدیل شود.

بازی Gears 5 هم در اولین ماه انتشار خود توانست در رتبه چهارم قرار بگیرد و نسبت به قبل کم‌تر بفروشد. البته با توجه به افزایش محبوبیت نسخه‌های دیجیتالی و مهم‌تر از آن، وجود سرویس گیم‌پس دیدن آمار گیرز ۵ چندان تعجب‌آور نیست.

بازی پر سر و صدای NBA 2K20 هم در رده پنجم فهرست سپتامبر جای گرفته است. در مقایسه با قسمت قبلی، فروش بازی ۱۳ درصد کاهش یافته است. به علاوه، حدود ۶۷ درصد از فروش فیزیکی بازی روی کنسول پلی‌استیشن۴ بوده است.

در بخش پایین جدول بازی‌های جدیدی مثل Man of Medan – رتبه هفتم – و PES 2020 – رتبه نهم – دیده می‌شوند.

از لحاظ درآمدی و پولی، شرکت الکترونیک آرتز توانست بهترین عملکرد را در ماه سپتامبر داشته باشد و نسبت به سایر رقبا نسخه‌های بیش‌تری بفروشد. شرکت نینتندو و تیک‌تو هم به ترتیب پشت سر الکترونیک آرتز قرار گرفته‌اند.

در زمینه فروش فیزیکی بازی‌ها روی پلتفرم‌های مختلف، باز هم پلتفرم پلی‌استیشن۴ توانست به عنوان محبوب‌ترین کنسول‌ شناخته شود. حدود ۴۸.۴ درصد از فروش فیزیکی بازی‌ها روی کنسول سونی بوده است. پس از آن کنسول ایکس‌باکس وان ۳۰.۸ درصد و کنسول نینتندو سوییچ ۱۸.۷ درصد در فروش فیزیکی بازی‌ها سهم داشته‌اند.

در بخش زیر می‌توانید فهرست پرفروش‌ترین بازی هر پلتفرم را ببینید:

پلی‌استیشن ۴ – FIFA 20

ایکس‌باکس وان – FIFA 20

نینتندو سوییچ – The Legend of Zelda: Link’s Awakening

کامیپوتر – Borderlands 3

فهرست ده بازی پرفروش‌ترین ماه سپتامبر:

FIFA 20 Borderlands 3 The Legend of Zelda: Link’s Awakening Gears 5 NBA 2K20 Mario Kart 8 Deluxe The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Crash Team Racing Nitro-Fueled PES 2020 Wreckfest

