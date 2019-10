عرضه‌ی بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ماه‌ها به عقب افتاده است. این خبر را استودیوی بازی‌سازی Hardsuit Labs، سازنده‌ی این بازی، یکی دو روز پیش اعلام کرد. طبق گفته‌ی این استودیو، آن‌ها برای ساخت بازی نیاز به زمان بیشتری دارند.

پانزده سالی از عرضه‌ی قسمت قبلی مجموعه بازی‌های Vampire: The Masquerade می‌گذرد و قسمت جدید این مجموعه قرار است دنباله‌ای مستقیم برای بازی Bloodlines باشد. قرار بود بازی Bloodlines 2 در سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۰ عرضه شود، ولی در طی یک پیغام، از به عقب افتادن عرضه‌ی این بازی شنیده‌ایم.

در پیغام منتشر شده از سوی استودیوی Hardsuit Labs آمده است:

«سه سال و نیم گذشته را سخت کار کرده‌ایم تا دنباله‌ای در خور Bloodlines 1 برای‌تان بسازیم. از نظر ما، نه تنها باید بلندپروازی‌های آن بازی را نگه داریم، بلکه وظیفه داریم تا مطمئن شویم که اشتباهات آن را تکرار نمی‌کنیم. امروز می‌خواهیم به شما بگوییم که نیازمند زمان بیشتری برای ساخت بازی‌ای هستیم که شما منتطرش بوده‌اید. بازی ‌Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 هنوز هم در سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد، ولی تصمیم گرفته‌ایم که کیفیت را به جای عرضه در سه ماهه‌ی نخست سال در اولویت قرار دهیم.»

قسمت اول بازی Bloodlines به باگ‌های عجیب و غریب و مشکلات بزرگ و حل نشدنی معروف است؛ طوری که حتی همین امروز هم جمعیتی از طرفداران این بازی، هنوز مشغول درست کردن باگ‌های آن و بازگرداندن محتوای حذف شده به بازی هستند.

در ادامه‌ی پیغام به این موضوع اشاره شده است:

«ما مسوولیت داریم تا با مشکلاتی که قسمت اول درگیر آن بود، برخورد نکنیم. آن بازی مشخصا زودتر از موعد عرضه شده بود. در چند ماه گذشته این موضوع را متوجه شدیم که اگر بخواهیم به بازه‌ی زمانی قبلی پایدار بمانیم، دوباره مرتکب همان اشتباه می‌شویم. این کار را نخواهیم کرد، چون همه‌ی ما که مشغول کار روی این بازی هستیم، می‌خواهیم بهترین Bloodlines 2 را به شما ارایه کنیم.»

گیم‌پلی Vampire Bloodlines 2 را در گیمزکام و یکی دو نمایشگاه اخیر دیگر تماشا کردیم. نه تنها بازی به هیچ وجه آماده‌ی عرضه نبود، بلکه تصور می‌کنیم بازی نیاز به تغییرات اساسی داشته بود. از روند بسیار نامتعادل آن گرفته تا هوش مصنوعی نداشته و مجموعه‌ای بزرگ از مشکلات فنی، در یک دمو که در اصل باید بهترین نمایش بازی باشد، پیدا می‌شد.

نهایتا در پیغام منتشر شده به این موضوع اشاره می‌شود که بازخوردها را نسبت به دموی بازی دریافت کرده‌اند و به زودی درباره‌ی برنامه‌های خود درباره‌ی چگونگی ادامه‌ی ساخت بازی صحبت خواهند کرد.

بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

