در یکی دو سال اخیر، با خروجی‌های شگفت‌انگیزی از سوی شرکت بازی‌سازی کپ‌کام روبرو شده‌ایم. این شرکت به لطف قسمت‌های جدید بازی‌های شکارچی هیولا و دویل می کرای و رزیدنت اویل، موفقیت‌های بزرگی کسب کرده و درآمد خوبی به جیب زده است. این طور که به نظر می‌رسد، این موفقیت‌ها کپ‌کام را برانگیخته است تا سراغ دیگر مجموعه‌های قدیمی خود برود.

در گزارش سال مالی ۲۰۱۹ خود، شرکت کپ‌کام به سهامداران و سرمایه‌گذاران گفته است که قدم بعدی آن‌ها، زنده کردن مجموعه‌های قدیمی است؛ مجموعه‌هایی که مدت زیادی است قسمت جدیدی برای آن‌ها ساخته نشده است. طبق گفته‌ی کپ‌کام، در راستای تحقق این هدف، برنامه دارند تا تعداد زیادی نیروی جدید جذب کنند و تیم‌های خود را گسترش دهند.

البته در ادامه‌ی گزارش کپ‌کام آمده است که اولویت اصلی آن‌ها، هنوز هم درآمدزایی از مجموعه‌های اصلی این شرکت است، ولی با جدیت برنامه دارند تا از مجموعه‌های قدیمی و استفاده نشده‌ی خود بهره بگیرند.

کپ‌کام در همین گزارش به این موضوع اشاره می‌کند که دو بازی دویل می کرای ۵ و رزیدنت اویل ۲ موفقیت شگفت‌انگیزی را تجربه کرده‌اند. طبق گفته‌ی کپ‌کام، عامل موفقیت این دو بازی، حفظ استانداردها در ساخت و کیفیت بسیار بالای آن‌هاست که پیش از آن، موجب موفقیت Monster Hunter World شده بود.

این شرکت بازی‌سازی ژاپنی، برخلاف بسیاری از دیگر کمپانی‌های بزرگ که به ساخت بازی‌های تراز اول مشغولند، می‌داند که کیفیت و ساخت محتوای خوب، مهم‌ترین موضوع برای راضی نگه داشتن مخاطب است. آخرین خبرها از فروش ۱۶ میلیون نسخه‌ای Monster Hunter World و بسته‌ی الحاقی آن یعنی Iceborne می‌گفتند. این بازی نزدیک به دو سال پس از عرضه، هنوز هم فروش بالای خود را حفظ کرده؛ موضوعی که بدون شک در پی کیفیت بالای بازی و پشتیبانی مداوم کپ‌کام از آن محقق شده است.

شرکت کپ‌کام مجموعه‌های بزرگ و زیادی دارد که سال‌هاست بازی جدیدی در آن‌ها ساخته نشده است. مجموعه‌هایی مثل «داینو کرایسیس»، «دارک‌استاکرز» یا «اونیموشا» و «اوکامی».

«هیدکی کامیا»، کارگردان اوکامی و «ایکومی ناکامورا»، طراح مراحل این بازی، به تازگی با یکدیگر در توییتر ابراز آمادگی برای ساخت یک اوکامی جدید کرده بودند. شاید بد زمانی نباشد تا کپ‌کام با پلاتینیوم گیمز تماس بگیرد و نه تنها اوکامی، بلکه به مجموعه‌ای از بازی‌های قدیمی خود مثل Viewtiful Joe و God Hand هم دوباره جان بخشد.

منبع: PCGamesN

The post کپ‌کام می‌خواهد مجموعه‌های قدیمی خود را دوباره زنده کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala