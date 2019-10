شایعات حکایت از آن دارد که شرکت «بلیزارد» (Blizzard Entertainment) آماده رونمایی بازی بسیار مورد انتظار «دیابلو ۴» (Diablo 4) به همراه بازسازی «دیابلو ۲» (Diablo 2) در مراسم «بلیزکان» (BlizzCon) امسال است. این اخبار از سوی «مترو» (Metro) – کاربر توییتر و استریمر توییچ – منتشر شده است؛ کسی که پیش از این هم اطلاعات درستی را در باب بلیزکان به بیرون درز داده بود. مترو همچنین پشت اخبار درز کرده «اورواچ ۲» (Overwatch 2) هم بوده است.

گرچه همواره باید با چنین شایعاتی – مستقل از منبع آنها – به دیده شک نگریست، این مورد توجهات زیادی را جلب کرده است. در نوامبر ۲۰۱۸، «جیسن شرایر» (Jason Schreier) از نشریه «کوتاکو» (Kotaku) خبر داده بود که بلیزارد برنامه دارد که دیابلو ۴ را در مراسم بلیزکان ۲۰۱۸ معرفی کند. در واقع، توسعه دهنده بازی حتی یک تریلر ویدیویی هم آماده کرده بود. البته بلیزارد ادعای کنار گذاشتن تریلر معرفی دیابلو ۴ را از مراسم انکار کرد، ولی منکر نشد که ویدیویی را آماده کرده بود که ظاهرا در آن «آلن ادهم» (Allen Adham) – یکی از سه بنیانگذار بلیزارد – درباره بازی با طرفداران صحبت می‌کرده است. بلیزارد در پاسخ به خبر کوتاکو ضمن انتشار بیانیه‌ای چنین اعلام کرد:

«ما عموما توضیحی در باب شایعات و تئوری پردازیها منتشر نمی‌کنیم، ولی می‌توانیم بگوییم که هیچ اعلانی را از مراسم امسال بلیزکان کنار نگذاشته‌ایم، و اینکه برنامه‌ای برای اعلانهای دیگر نداریم. ما تیمهای مختلفی داریم که روی پروژه‌های متعدد اعلام نشده دیابلو مشغول به کارند، که آنها را در زمان مناسب معرفی خواهیم کرد.»

تنها چند ماه قبل، یک خبر دیگر کوتاکو مدعی شده بود که بلیزارد یک بازی تیراندازی اول شخص «استارکرفت» (StarCraft) را لغو کرده است تا تمرکز خود را روی دیابلو ۴ و اورواچ ۲ بگذارد.

با توجه به ارتباطات شرایر در صنعت و میزان صحت گزارشات او، خبر مترو خیلی هم بی‌ربط به نظر نمی‌رسد. به هر صورت، فقط گذر زمان مشخص خواهد کرد که بلیزکان ۲۰۱۹ چه در چنته دارد.

بیشتر بخوانید:

دیابلو ۴ و فشار‌های اکتیویژن به بلیزارد

منبع: PlayStationLifeStyle

The post دیابلو ۴ احتمالا در بلیزکان امسال معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala