نگاهی به نقدها و نمرات بازی The Outer Words؛ عنوانی با ارزش تکرار بالا و داستانی قوی و تاثیرگذار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید بازی The Outer Worlds، آخرین ساخته استودیو Obsidian Entertainment که ساخت بازی‌هایی نظیر Pillars of Eternity و Fallout New Vegas را در کارنامه دارد تا چند روز دیگر برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد و از همین رو منتقدین نیز به تازگی شروع به انتشار نقدها و نمرات خود از این بازی کرده‌اند.

همانند دیگر ساخته‌های Obsidian، بازی The Outer Worlds نیز یک عنوان اکشن و نقش‌آفرینی بوده که انتخاب‌ها و اعمال بازیکنان در آن برروی دنیا و روایت بازی تاثیرگذار خواهند بود.

در ادامه با هم برخی از نقدها و نمرات بازی را مرور می‌کنیم.

PlayStation LifeStyle 100

ترکیب جلوه‌های بصریِ خیره‌کننده‌ی The Outer Worlds با روایت خوب و غرق‌کننده بازی شروعی بسیار خوب و قوی برای این سری است. ما تازه بخشی از داستان Halcyon را تجربه کرده‌ایم و با این وجود من مطمئنم که Obsidian در این بازی تنها بذرهایی را برای بازی‌های آینده کاشته است.

We Got This Covered 100

عنوانی بسیار جالب، به شدت عمیق، شگفت‌‌انگیز و با ارزش تکرار بالا. The Outer Worlds یک بازی به شدت خوش‌ساخت بوده که بدون شک یکی از بهترین روایت‌های بازی‌های نقش‌آفرینی در نسل هشتم را دارد.

DualShockers 95

با داشتن بهترین روایت و داستان سال 2019، تجربه The Outer Wolds بر تک‌تک عاشقان و طرفداران سبک نقش‌آفرینی واجب است.

GameSpot 90

The Outer Worlds به صورت مداوم شما را شگفت‌زده کرده و مثالی عالی از این است که چگونه می‌توان مکانیک‌های سنتی سبک نقش‌آفرینی را به یک تجربه مدرن و زنده تبدیل کرد.

Screen Rant 90

The Outer Worlds دقیقا همان چیزیست که بازیکنان و جامعه بازی از سازندگان Fallout New Vegas انتظار دارند؛ و خب این چیز بدی نیست.

Push Square 90

The Outer Worlds یک پیروزی برای سبک نقش‌آفرینی است. با تمرکزی ویژه برروی انتخاب‌های بازیکن، Obsidian توانسته با زیرکی هرچه تمام‌تر یک تجربه‌ی علمی تخیلی با روایتی عالی و درجه‌ای فوق‌العاده از آزادی عمل برای بازیکنان به ارمغان بیاورد. مبارزات استوار و لذت گشت‌وگذار در محیط را نیز به نکته‌های بالا اضافه کنید تا به یک عنوان نقش‌آفرینی با ارزش تکرار بسیار بالا برسید. تجربه این بازی برای طرفداران سبک نفش‌آفرینی واقعا لازم است.

GameCrate 83

اگر سال‌ها با فرمول کلاسیک سری Fallout کلنجار بروید، سرانجام به The Outer Worlds می‌رسید.

Twinfinite 80

در حالی که من با تنوع موجود در طراحی بازی مشکل دارم، ولی باید بگویم که داستان و روایت بازی به شدت جذاب است. آرزو می‌کنم که کاش از برخی جهات The Outer Worlds چیزهای بیشتری برای ارائه داشت ولی در کل از همین بازی فعلیِ نیز بسیار لذت برده‌ام.

GamesRadar+ 80

The Outer Worlds عملکرد و شروع بسیار خوبی دارد و برای فرانچایزی که به نظر می‌رسد آینده‌ی درخشانی خواهد داشت، بسیار خوب و سرگرم‌کننده است.

The Digital Fix 70

علیرغم دنیا و محیط جذاب و هم‌چنین مبارزاتی سرگرم‌کننده، The Outer Worlds چیزهای بسیاری را از فرانچایزی که تحت‌تاثیرش بوده قرض گرفته که همین موضوع سبب می‌شود بازی چندان حس تازگی و اورجینال بودن نداشته باشد.

میانگین نمرات بازی در وبسایت متاکریتیک: 86





شایان ذکر است از آن جایی که Microsoft چند ماه پیش استودیو Obsidian Entertainment را خریداری کرد، بازی The Outer Worlds از روز عرضه از طریق سرویس Game Pass نیز در دسترس خواهد بود.

نظر شما در مورد نمرات این بازی چیست؟ آیا The Outer Worlds را تهیه خواهید کرد؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame