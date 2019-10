نقد و بررسی بازی Greedfall

"به قلم متین نصیری"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که اگر عناصر نقش آفرینی و معماری محیط‌های Dragon Age را با سیستم مبارزات و دنیای خاکستری The Witcher مخلوط کرده و سپس کمی چاشنی Fable را به آن بیفزاییم، چه محصولی بدست می‌آوریم؟ خب این دقیقا ایده‌ای است که به خلق عنوانی به نام Greedfall منتهی شده است!

استودیوی فرانسوی Spiders در گذشته با خلق عناوینی همچون The Technomancer و Bound by Flame بارها در ارائه‌ی یک اثر نقش آفرینی باکیفیت، شکست خورده است اما اکنون عنوان Greedfall که جدیدترین اثر آن‌ها به شمار می‌رود، نوید یک نتیجه‌ی متفاوت را می‌دهد؛ عنوانی که با استفاده‌ی درست و هوشمندانه از عناصر عناوین نقش آفرینی بزرگ و با هویت‌سازی اختصاصی در زمینه‌ی فضاسازی و داستان‌سرایی، توانسته یک محصول ارزشمند و دوست داشتنی تبدیل شود. در ادامه با نقد و بررسی این بازی از نگاه پردیس گیم همراه باشید.

شهر در حال مرگ است؛ شهری آلوده و مملوء از جمعیتی که یکی پس از دیگری به بیماری ناشناخته‌ای به نام "ملیکور" (Malichor) دچار می‌شوند. ناامیدی در چهره‌ی تمامی اهالی شهر پدیدار است؛ مردم به دنبال معجزه هستند، از خدایان طلب یاری می‌کنند، درحالی که باز هم دلال‌هایی را می‌بینیم که "معجون علاح تمامی بیماری‌ها و افزایش طول عمر" را از فرنگ آورده‌اند و کار و کاسبی راه انداخته‌اند، طبیب‌ها به بی‌رحمانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین آزمایشات، آن هم برروی انسان‌ها، رجوع کرده‌اند تا سریع‌تر شفای این طاعون را پیدا کنند. نومیدی در شهر موج می‌زند... اما هنوز یک چشمه‌ی امید وجود دارد. سرزمینی بکر و دست نخورده... جزیره‌ای به نام Teer Fradee که هنوز به دست بشر نابود نشده و طبق گزارشات توانسته از عذاب ملیکور سالم بماند.

داستان بازی با ماموریت خانم/آقای "دِساردت" (De Sardet) (جنسیت شخصیت اصلی قابل انتخاب است) آغاز می‌شود. پسر عموی دساردت حاکم جدید حزب بازرگانان در سرزمین New Serene واقع در این جزیره‌ی جادویی است و شما نیزبه عنوان نماینده کنگره (Legate of the Congress) باید او را در حکم‌رانی این جزیره و مسیر یافتن شفای ملیکور همراهی کنید. داستان بازی از همان ابتدا در محور جذابی رقم می‌خورد و استعداد سازندگان در نمایش وخیم بودن وضعیت کنونی و حساسیت ماموریت شما، خیلی سریع بازیکن را درگیر قصه‌ی خود می‌سازد.

عنوان Greedfall شاید در ظاهر شبیه به یک بازی ماجراجویی در ژانر نقش آفرینی باشد اما در بطن بازی، با یک اثر کاراگاهی مواجه هستیم که عملکرد فوق‌العاده‌ای در دستیابی به هدفش دارد. دساردت به عنوان نماینده کنگره، همواره باید تلاش کند تا مسائل و مشکلات مختلف را با رعایت اصول دیپلوماتیک حل کند. بنابراین در روند انجام ماموریت‌ها، برخلاف بسیاری از نقش آفرینی‌های روز از جمله بازی The Witcher 3 ، شما نمی‌توانید با انتخاب دیالوگ‌های تهدید آمیز راه خود را با زورگویی و قانون شکنی باز کنید، بلکه مدام باید به حفظ روابط دیپلوماتیک بین حزب خود با احزاب دیگر توجه داشته بشید.

در بازی سه حزب (فکشن) اصلی وجود دارد که هر کدام با منافع متفاوتی وارد جزیره‌ی Teer Fradee شده‌اند؛ حزب بازرگانان که "کانستنتین" (Constantin) ، پسر عموی دساردت حاکم آن است، حزب The Bridge Alliance که سیاست آن‌ها متمرکز بر علم و دانش است و اعضای کلیدی آن‌ها را دانشمندان و مبارزان چابک تشکیل می‌دهند، و البته حزب Theleme که بر محوریت دین و مذهب اداره می‌شود. فارق از این سه حزب اصلی، دو گروه مجزا نیز وجود دارند که با تمامی سه حزب فوق همکاری مسالمت آمیزی دارند. گروه Coin Guard که مسئول تامین امنیت احزاب هستند و دسته‌ی Nauts که تشکیل شده از دریانوردانی است که با تکیه بر سنت‌های خود، همیشه مشغول کاوش‌های مختلف و سفرهای دریایی احذاب هستند.

فارق از سه حزب نام برده شده، دسته‌ی بومی‌های جزیره نیز وجود دارد که بخش اعظمی از سرزمین‌ها و ماموریت‌های بازی را به خود اختصاص داده‌اند. البته بومی‌های ساکن جزیره نیز به گروه‌های مختلفی تقسیم شده‌اند؛ برخی از آن‌ها بسیار تندرو هستند و قصد دارند تمامی مهاجران غیر بومی را از جزیره خارج کنند یا آن‌ها را نابود سازند؛ برخی دیگر معتقدند که بومی‌ها می‌توانند در کنار مهاجران با صلح و آرامش به زندگی بپردازند؛ حال آن که دسته‌ی دیگری از آن‌ها دوست دارند با مهاجران به تجارت بپردازند.

یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای سازندگان بازی Greedfall مجزاسازی احزاب مختلف از لحاظ سیاست‌های داخلی و ویژگی‌های آن‌ها است؛ بدین گونه که هر یک از حزب‌های نام برده شده، تاریخچه‌ی منحصر به فردی دارند و دارای انگیزه‌ها و اهداف متفاوتی هستند. در بسیاری از مسائل، تعدادی از این حزب‌ها اختلافات متعددی با یکدیگر دارند و شما در طول انجام مراحل و دخالت در درگیری‌های احزاب، همواره باید سعی داشته باشد که روابط دیپلوماتیک خود با هر یک از آن‌ها را حفظ کنید.

نکته قابل توجه دیگر این است که تفاوت‌های موجود در رفتارها و سیاست‌های هر کدام از گروه‌های بومی و غیر بومی، نقش بسیار پررنگی در روند پیشروی داستان و شخصیت‌پردازی بازی دارند؛ بنابراین در Greedfall به هیچ عنوان شاهد پردازش شدن یک قهرمان علیه موجوداتی خبیث در افسانه‌ای سیاه و سفید نیستید بلکه دنیای بازی تقریبا خاکستری است و اکثر کرکترهای بازی دارای ویژگی‌ها و صفات مثبت و منفی متفاوتی هستند. فقط به شما بستگی دارد که به کدام یک بیشتر اهمیت می‌دهید و کدام یک از آن‌ها را برای همراهی انتخاب می‌کنید.

از طرف دیگر، همانند بازی‌های شرکت بایوور، در Greedfall هم تعدادی کرکتر وجود دارد که شما را در ماجراجویی‌هایتان همراهی می‌کنند؛ که البته در آن واحد، تنها دو تن از این شخصیت‌ها می‌توانند همراهتان باشند و بسته به شرایط هر مرحله، بعضی از آن‌ها دیالوگ‌های جالبی به بحث‌ها اضافه می‌کنند. به عنوان مثال اگر در حال انجام مرحله‌ای مرتبط با مشکلات بومی‌ها هستید، بهتر است از همراه بومی خود استفاده کنید تا راحت‌تر بتوانید در گفتوگو با بومی‌ها، آن‌ها را متقاعد کنید و اعتماد آن‌ها را جلب کنید. یا مثلا در مذاکره با حزبی که مشغول درگیری با بومی‌ها است، بهتر است که همراه بومیِ شما اصلا حضور نداشته باشد!

هر کدام از همراهانتان، مراحل اختصاصی خود را نیز دارند که بسیار مشابه Moral Missions‌های بازی‌های بایوور است. شما با انجام این مراحل، روابط خود با همراهانتان را بهبود می‌دهید و اعتماد آن‌ها را جلب کنید. این مسئله نقش بسیار پررنگی در روند مراحل اصلی داستانی دارد و میزان اعتماد تعدادی از همراهانتان به شما، در چندین نقطه از بازی، موجب ایجاد شکاف‌های داستانی قابل توجهی می‌شود! بنابراین سعی کنید تا حد امکان، به صحبت‌های همراهانتان گوش دهید و به آن‌ها کمک کنید. نکته قابل توجه دیگر این است که بسته به جنسیت دساردت، امکان ایجاد رابطه عاشقانه با همراهانتان نیز وجود دارد!

طراحی مراحل بازی، به ویژه ماموریت‌های فرعی به طرز توصیف نشدنی‌ای فوق‌العاده است. در Greedfall کمتر پیش می‌آید که شاهد مراحل سطحی (Fetch Quest) باشیم، بلکه تقریبا تمامی مراحل در عین سادگی ظاهری‌ای که دارند، بسیار پیچیده و طولانی می‌شوند. ایده‌ی بسیاری از مراحل فرعی به خودی خود جذاب است؛ با این حال مواردی که باعث شده‌اند که این ماموریت‌ها بسیار درگیرکننده‌تر شوند، نویسندگی استادانه، جریاناتی که در طول مرحله اتفاق می‌افتند، شخصیت پردازی طبیعی کرکترهای حاضر در مراحل و البته دیالوگ‌نویسی قوی بازی هستند. تقریبا هیچ ماموریت فرعی‌ای به سادگی حل نمی‌شود؛ شما باید با تمامی شخصیت‌های فرعی حاضر در مرحله صحبت کنید، دیدگاه‌های مختلف را بشناسید و با رویدادهای مختلفی که در طول مرحله اتفاق می‌افتند مواجه شوید تا در نهایت شاید بتوانید مرحله را با موفقیت کامل به اتمام برسانید.

با این وجود، درحالی که مراحل فرعی و ماموریت‌های همراهان دساردت بسیار جذاب و درگیرکننده است، مراحل اصلی به طرز تعجب آوری از کیفیت پایین‌تری برخوردار هستند! این مسئله زمانی بیشتر خودش را بروز می‌دهد که بازیکن وارد نیمه‌ی دوم داستان می‌شود، زمانی که نقاط اوج کافی حفظ جذابیت و هیجان داستان وجود ندارند و بسیاری از اتفاقات صرفا برای کش‌دار کردن بازی رخ می‌دهند. بدین ترتیب، داستان اصلی کشش خود را از دست می‌دهد و بازیکن به انجام کارهایی مشغول می‌شود که منطق کافی‌ای پشتشان وجود ندارد، که در نتیجه، روند اصلی بازی به یک تجربه‌ی خسته‌کننده تبدیل می‌شود.

شخصیت پردازی بازی تقریبا عالی است؛ بازی مملوء از شخصیت‌های خاکستری با صفات انسان‌گونه و اهداف منحصر به فردی می‌باشد. هر کدام از همراهان و حتی اعضای کلیدی حزب، باورهای متفاوتی دارند و واکنش‌های متفاوتی نسبت به اتفاقات روند بازی نشان می‌دهند. فارق از هسته‌ی اصلی هر شخصیت، چیزی که آن‌ها را بسیار باورپذیرتر و واقع‌گرایانه‌تر جلوه می‌دهد، دیالوگ نویسی قوی بازی است که بازیکن را در لحظه به لحظه‌ی صحبت‌های بین افراد مجذوب نگه می‌دارد.

محیط‌های بازی زیبا هستند و معماری بسیار خوبی دارند. به عبارت دیگر، شما صرفا با زمین‌های چمنی صاف و ساده‌ای مواجه نیستید که تنها هدفشان رساندن شما به مقصد باشد، بلکه دنیای بازی با پیچیدگی بسیار خوبی در معماری محیط‌ها طراحی شده که سرزمین Teer Fradee را بسیار باورپذیرتر می‌سازد. همچنین دسترسی به برخی از قسمت‌های نقشه‌ی بازی، نیازمند توانایی‌های خاصی از سوی دساردت است و شما باید بعدها با کسب توانایی‌های لازم به آن مناطق بازگردید. دشمنان نیز کاملا باهویت و متناسب با خلف و خوی بازی طراحی شده‌اند. از سربازان احزاب مختلف گرفته تا موجودات فانتزی و خیالی که با توجه به کلیت بازی، طراحی هوشمندانه‌ای دارند.

هویت کلی بازی بسیار جالب و دوست داشتنی است. این بار دیگر با الف‌ها و دورف‌ها که در اکثر داستان‌های فانتزی حضور دارند، مواجه نیستیم بلکه شاهد بومی‌های انسان‌گونه‌ای هستیم که صفات واقع‌گرایانه‌تری هم دارند. دنیای بازی شاید در سطح بزرگ‌ترین عناوین جهان باز و نقش آفرینی پویا نباشد اما نتیجه‌ی نهایی با توجه به تیم و بودجه‌ی محدود سازندگان بسیار مطلوب است. به عنوان مثال، یکی از نکات جالب در زمینه‌ی پویایی سرزمین بازی، مربوط به فعالیت‌های موجودات جزیره است؛ اگر شب‌ها به طبیعت سر بزنید، متوجه می‌شوید که بسیاری از حیوانات وحشی جنگل خوابیده‌اند و تنها در صورتی که به آن‌ها نزدیک شوید و صدای پایتان را بشنوند، بیدار خواهند شد!

پوشش گیاهی محیط‌های Greedfall زیباست و شامل تعدادی گونه‌های حیوانی نیز می‌باشد. با این حال، تنوع موجود در محیط‌ها کافی نیست. تقریبا تمامی محیط‌های کلیدی بازی را دشت‌های سرسبز با درخت‌های تنومند و رنگ‌آمیزی سبز، و شهرهایی با ساختمان‌های سنگی و چوبی تشکیل می‌دهند؛ که این مسئله بازی را در طول ماجراجویی 40 ساعته یکنواخت می‌سازد.

برخلاف بازی‌های قبلی استودیوی Spiders سیستم مبارزات Greedfall بسیار هیجان‌انگیز و باکیفیت است، به طوری که ورود به مبارزه با دشمنان، از بخش‌های جذاب و دوست‌داشتنی بازی محسوب می‌شود! بازی دارای سه کلاس مبارز، مهندس و جادوگر می‌باشد که هر کدام دارای نحوه و ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. شکل و شمایل کلی سیستم مبارزات بازی بسیار شبیه به عنوان ویچر است؛ مثلا در مبارزات تن به تن، شما می‌توانید ضربات را برگردانید و یا جای خالی دهید. علاوه بر این، می‌توانید سلاح‌های خود را با عناصر مختلف ترکیب کنید تا ضربات محکم‌تر و کشنده‌تری بزنید. همچنین معجون‌های مختلفی وجود دارد که در روند مبارزات بسیار تاثیرگذار هستند.

به طور کلی، می‌توان گفت که سیستم مبارزه‌ی Greedfall از عمق نسبتا خوبی برخوردار است و صرفا با یک سیستم صاف و ساده مواجه نیستیم. فاکتورهای زیادی در مبارزات تاثیرگذار هستند که همانند بازی درگن ایج، می‌توانید برای هر کدام از عمل‌ها، یک دکمه میانبر در نظر بگیرید. از طرف دیگر، اسلحه‌های بازی نیز از تنوع بسیار خوبی برخوردار هستند و به طرز تعجب آوری، برای بسیاری از آن‌ها، انیمیشن‌های منحصر به فردی طراحی شده است.

بخش لول آپ بازی بسیار جالب و گسترده طراحی شده؛ بدین گونه که دارای سه بخش مجزا با شاخه‌های متفاوت است که هر کدام تاثیر قابل توجهی برروی گیم‌پلی و روند انجام مراحل می‌گذارند. به عنوان مثال، شما می‌توانید با یادگیری فنونی نظیر کیمیاگری یا آهنگری، معجون‌ها و اسلحه‌ها و زره‌های مورد نظرتان را خودتان بسازید؛ یا با یادگیری توانایی‌های خاص، به برخی از مناطق بسته دسترسی پیدا کنید و یا مثلا با بهبود کاریزمای دساردت، در گفتوگوها از دیالوگ‌های منحصر به فردی استفاده کنید. همچنین نحوه‌ی مبارزه‌ی شما و اسلحه‌های قابل انتخابتان نیز کاملا وابسته به سیستم لول‌آپ می‌باشند.

در Greedfall برخلاف Dragon Age همراهان شما قابل کنترل نیستند و به طرز تعجب آوری، قابل لول آپ هم نیستند! شما تنها می‌توانید لباس‌ها و اسلحه‌هایشان را تغییر دهید اما لول آپ آن‌ها و نحوه‌ مبارزه‌ی آن‌ها کاملا از دست شما خارج است.

بازی دارای قابلیت مخفیانه ساده‌ای نیز می‌باشد که در عین سطحی بودن و ضعف‌های ریز و درشتی که مخصوصا در هوش مصنوعی دشمنان وجود دارند، تنوع جالبی به ریتم بازی می‌دهد؛ که البته تعداد مراحلی که از این قابلیت استفاده می‌کنند نیز کاملا محدود است.

باس‌فایت‌های بازی درحالی که تنوع چندان زیادی ندارند و شاید چندین بار با باس‌فایت‌های تکراری مواجه شوید، از طراحی بسیار خوب و چالش فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. در باس‌فایت‌ها، تمامی توانایی‌های بازیکن در بخش مبارزات به چالش کشیده می‌شود و شما باید از تمامی استراتژی‌های حاضر استفاده کنید!

بازی دارای بخش طراحی کرکتر خوبی است

سیستم ارتقای توانایی‌ها (Level Up) از عمق مناسبی در شاخه‌های مختلف و متنوع برخوردار است

صحنه‌های سینماتیک بازی خارق‌العاده هستند؛ هرچند که تعداد آن‌ها زیاد نیست!

محل استراحتگاه شما و همراهانتان

باس‌فایت‌های بازی چالش برانگیز و نفس‌گیر هستند!

سیستم ارتقای اسلحه‌ها و زره‌ها طراحی هوشمندانه‌ای دارد

نکات مثبت:

خط داستانی درگیرکننده همراه با قصه‌های جذاب دیگر

طراحی فوق‌العاده‌ی کوئست‌ها

شخصیت‌پردازی عالی با کرکترهای به یادماندنی

محیط‌های زیبا با معماری مطلوب

عناصر نقش آفرینی نسبتا عمیق

نکات منفی:

روند خسته‌کننده در انتهای بازی

برخی از مکانیک‌های غیراستاندارد و منسوخ شده

تنوع پایین در طراحی محیط‌ها و دشمنان

سخن آخر: عنوان Greedfall یک بازی نقش آفرینی لذت بخش است؛ اثری که از تعدادی از بزرگ‌ترین عناوین نقش آفرینی نظیر درگن ایج و ویچر الهام گرفته است. با وجود داستانی درگیرکننده، شخصیت‌های عالی و ماندگار و عناصر نقش آفرینی عمیق، قطعا بازی Greedfall ارزش تجربه را دارد.

Greedfall is an enjoyable RPG game; one that was inspired by some of the biggest games such as Dragon Age and The Witcher. With an engaging story, great memorable characters and deep RPG elements, Greedfall is definitely worth playing

Final Score: 8 out of 10 - Xbox One X Version

