The Outer Worlds عنوانی علمی تخیلی نقش‌آفرینی است که توسط استودیوی Obsidian Entertainment توسعه پیدا کرده است؛ استودیویی که پیش از این بازی Fallout: New Vegas را ساخته بودند.

مدت زمان زیادی از آخرین باری که Obsidian یک عنوان اول شخص را روانه‌ی بازار کرد، گذشته است و طی مدت اخیر، آن‌ها مشغول توسعه‌ی بازی‌هایی چون Pillars of Eternity بوده‌اند. کارگردان The Outer Wolds "تیم کین" و طراح جهان بازی "لئونارد بویارسکی" -که هر دو از خالقان نسخه‌ی اصلی Fallout بودند- از تجربیات خود در The Outer Worlds استفاده کرده و تاثیر آن‌ها را به وضوح می‌توانید در 15 دقیقه‌ی ابتدایی بازی تماشا کنید. The Outer Worlds به عنوان یک ماجراجویی در ابعاد کوچک، اما بیشتر روایت محور توصیف شده است؛ البته همچنان از عناصر سندباکس استفاده شده است که به بازیکن اجازه می‌دهد تا خود را آنطور که مایل است نشان داده و با کارکترهای دیگر ارتباط برقرار کنند. در The Outer Worlds شما محدود به دنبال کردن یک خط داستانی نیستید و می‌توانید آنطور که دوست دارید در جهان بازی پیش بروید. همچنین امروز نقدهای بازی نیز منتشر شدند که خبر از عنوانی عالی می‌دهند. The Outer Worlds در تاریخ 25 اکتبر(جمعه 3 آبان) بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame