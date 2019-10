ناتی داگ تقریبا به پایان ساخت بازی به شدت مورد انتظار The Last of Us: Part II رسیده است. پس از گذشت 5 سال از مراحل توسعه بازی، تاریخ انتشار آن برای روز 2 اسفند تایید شد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، هالی گراس به عنوان یکی از نویسندگان و طراح ارشد روایت داستانی The Last of Us: Part II، در مصاحبه‌ای با مجله رسمی PlayStation از کار کردن با اعضای ناتی داگ گفت (وی پیش از این برای سریال‌های تلویزیونی مثل فصل اول Emerald City ،Westworld و Too Old to Die Young کار می‌کرد):

"این مفصل‌ترین کاری بود که در عمرم داشتم. در هر روز کاری خود فرصت کار با طراحان، انیماتورها، صداپیشه‌ها و هنرمند شخصیت‌ها را دارم و هدف همه ما چگونگی خلق پیچیده‌ترین و ظریف‌ترین شخصیت بازی‌های ویدیویی است.

همه افراد ذهن و هوش خاص خود را روی این موضوع متمرکز کرده‌اند و با دیدن این افراد درخشان با خود می‌گویید "چگونه مغز این‌ها بدین شکل کار می‌کند؟" جادوگر، آن‌ها جادوگر هستند."

او بسیار به تحسین همکاران خود در ناتی داگ پرداخته است. قطعا منظور او از "پیچیده‌ترین و ظریف‌ترین شخصیت بازی‌های ویدیویی" خود Ellie است. وی قبلا در مصاحبه‌ای با Gamesradar توضیحات بیشتری درباره این شخصیت و داستان ارائه داده بود.

طبق اعلام ناتی داگ، The Last of Us: Part II حدود 50 درصد بزرگ‌تر از نسخه اول خواهد بود. با این حال، بخش چندنفره Factions در دسترس قرار نمی‌گیرد زیرا به عنوان یک بازی جداگانه در تاریخی نامشخص منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame