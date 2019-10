به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، طبق اطلاعات یکی از اینسایدرهای معروف و همچنین یکی از تحلیلگران Niko Partners یعنی "دنیل احمد" بنظر می‌آید قرار است اخباری غیرمنتظره از یک عنوان انحصاری پلی‌استیشن داشته باشیم.

آقای احمد در توییتر با این توییت این مسئله را اظهار کرد:

"بنظر می‌آید که بزودی قرار است اخباری غیرمنتظره از یک عنوان انحصاری Sony بشنویم."

جزئیات بیشتری از سوی ایشان به اشتراک گذاشته نشد اما در فضای مجازی برخی از کاربران حدس زدند که این خبر مربوط به بازی استودیوی Sucker Punch یعنی Ghost Tsushima یا بازی The Last of Us Part II باشد. شاید هم این شایعه با معرفی PS5 ارتباطی داشته باشد. برای جواب نهایی باید صبر کرد و دید.

در پایان نظر خود را در رابطه با این خبر به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame