بدون هیچ شکی، با وجود عرضه‌ی عناوینی چون The Last of Us: Part 2، Final Fantasy VII Remake و صد البته Cyberpunk 2077، سال 2020 قرار است تا برای بازیکنان فوق‌العاده سپری شود. اما در این میان، بازی Cyberpunk 2077 چه عرضه‌ای را تجربه خواهد کرد؟ در پاسخ باید گفت که یکی از تحلیلگران صنعت گیم معتقد است که جدیدترین ساخته‌ی استودیوی CD Projekt Red فروش فوق‌العاده‌ای را در اولین سال انتشارش تجربه خواهد کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، به تازگی کمپانی بلومبرگ لیستی با محوریت 50 شرکت که باید در سال 2020 آن‌ها را زیر نظر گرفت منتشر کرده و استودیوی CD Projekt Red را در جایگاه 11ام قرار داده است. این رتبه CD Projekt Red را بالاترین کمپانی تکنولوژی در این لیست قرار می‌دهد و دلیل آن نیز عرضه‌ی Cyberpunk 2077 در سال 2020 و لانچ موفق آن می‌باشد.

بر اساس گزارش Bloonberg، تحلیلگر این کمپانی آقای "متیو کانترمن" انتظار دارد تا فروش Cyberpunk 2077 حتی از پیش‌بینی‌های کاملا خوش‌بینانه نیز فراتر رود. کانترمن می‌گوید این امکان وجود دارد که در کمتر از یک سال از زمان عرضه، Cyberpunk 2077 به فروش 20 میلیون نسخه ای دست یابد که این مقدار فروش فوق‌العاده می‌باشد. طی مدت اخیر به غیر از عناوین کمپانی راک‌استار نظیر Red Dead Redemption 2 یا GTA V بازی دیگری طی 12 ماه به این مقدار فروش دست نیافته است.

با این وجود، پس از موفقیت بزرگ The Witcher 3: Wild Hunt، جای تعجبی ندارد که Cyberpunk 2077 از نظر فروش از آخرین ماجرا‌جوییِ شخصیت گرالت عبور کند. علاوه بر این، حضور بازیگر محبوب و شناخته شده‌ی هالیوود آقای "کیانو ریوز" نیز منجر به جذب مخاطبان کژوال خواهد شد. دیدگاه شما در رابطه با این پیش‌بینی چیست؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. Cyberpunk 2077 در 28 فروردین 1399 برای PS4 ،Xbox One و PC منتشر می‌شود و در آینده شاهد عرضه‌ی آن بر Google Stadia نیز خواهیم بود.

منبع متن: pardisgame